俊逸慈善基金會歲末有愛 聯手產官學送暖花蓮馬太鞍天主堂災後重建
由俊逸慈善基金會、臺南市南區區公所、崑山科技大學、臺南市永康社區大學、教育部青年發展署臺南青年志工中心、俊逸文教基金會、勝利之聲廣播公司、電聲廣播電臺、南區明德社區發展協會等單位合辦的「19TH 你懂！歲末有愛-南區社造派對X永康社大成果展」，今年以「戶外露營風」為主題，15日於水交社文化園區熱鬧登場，共推出80個吃喝玩樂攤位、精彩表演和露營野餐風格親子活動，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。
開幕式中，俊逸慈善基金會捐贈新台幣20萬元予天主教花蓮教區，用以支持「花蓮馬太鞍天主堂災後重建」。臺南市長黃偉哲出席致詞時，肯定勝利之聲廣播公司「取之於社會、用之於社會」的企業精神，以及俊逸慈善基金會與南區公所長期對社會福利與在地發展的深耕與付出，展現民間與公部門攜手促進社區共好的成果。
俊逸慈善基金會以非營利機構的領頭羊角色展現社會關懷，由董事長李明威代表捐贈新台幣20萬元予天主教花蓮教區，用以支持「花蓮馬太鞍天主堂災後重建」。花蓮地區日前受堰塞湖溢流影響，光復鄉馬太鞍村災情嚴重，馬太鞍天主堂與周邊部落遭洪水侵襲，損失慘重。日前李董事長遠在他鄉的家人們得知災情後，秉持俊逸基金會「站在最需要的地方」的宗旨，主動響應捐款行動，以實際行動傳遞關懷、拋磚引玉，期盼協助災區教堂修繕與重建。捐贈儀式由天主教榮休主教林吉男代表接受。
由俊逸文教基金會支持南區明德社區發展協會社區營造計畫「棗到幸福・永續社區」寫生活動，頒發獲獎學生獎金與獎狀。明德社區表示，南區水交社路綠帶上有一棵百年棗樹，為讓更多民眾了解這棵具歷史意象的老樹，推動以「綠色共享空間」與「環境教育世代共學」為主題系列活動。寫生比賽共有三村、忠義、新興國小等18名學生獲獎，頒獎當日親子一同參與公益市集、開心領獎，現場洋溢歡笑與祝福。
俊逸慈善基金會李明威董事長表示，自96年起每年於歲末之際辦理嘉年華會，至今邁入第十九屆，長期秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，持續推動公益行動。今年與南區公所、崑山科技大學再度聯手整合產業、官方、學界及法人等四大力量，結合永康社區大學以「戶外露營風」為主題擴大舉辦，推出八十個攤位。今年延續推廣永續發展教育理念，結合循環經濟與手作風潮，再度攜手金車文教基金會ESG行動推出非物質文化遺產體驗「非遺漆扇 DIY」，每把漆扇皆為獨一無二的藝術品。
現場由「來來來野餐趴」的媽媽們熱心響應公益，發揮社群力量響應循環經濟募集二手「全新」、「九成新」物資將其重新找回價值、找到新的主人，此次經營六個親子攤位，小小老闆們熱情叫賣、邀請大家一起做愛心，攤位部分營收亦捐出做公益支持「花蓮馬太鞍天主堂災後重建」，一起把愛放進行動裡。今年活動更特別運用水交社文化園區蔽墟書店打造Podcast 體驗站與戶外露營風打卡景點，讓參與者在青銀共融的空間中體驗文化、教育與公益相融的美好體驗。
崑山科技大學由公共關係暨廣告系等青年團隊策劃推出青創攤位，並負責活動宣傳與紀錄影片拍攝，展現創意與行動力。崑山科技大學行政副校長暨臺南青年志工中心主任鐘俊顏表示，此活動不僅提供青年學子展現才華與行銷實作的舞台，更讓學生能直接投入公益服務，實踐「做中學、學中做」的精神，是青年創業及參與公共事務的優質平台。鐘俊顏副校長特別提到，「永康社區大學」此次加入合辦，展現了終身學習與青銀共融的精神，讓教育能量與社區關懷相互連結，為活動注入更多溫度與意義。
活動現場由勝利之聲廣播公司主持人蘇芳芸、電聲廣播電台主持人葉曼莉、黃淑芬及永康社區大學主任葉政忠搭擋主持，三十個團體帶來精彩表演節目，炒熱現場氣氛，包括:大成幼兒園舞蹈表演、臺南市私立福瑞斯特國際藝術幼兒園街舞表演、將軍國小陶笛演奏、東區大同國小古箏演奏、安南區和順國小直笛團、善化區大同國小烏克麗麗表演、南區新興里社區歌舞表演、南區明德社區合唱團、秀芬姐公益團隊-手圓環幸福靚舞班、永康社區大學Zumba多功能有氧、中東肚皮舞、國樂演奏等二十個表演；另安排街頭藝人帶來精彩「川劇變臉與魔術表演」、泡泡秀等，透過舞台區不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。
