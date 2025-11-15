俊逸慈善基金會 捐20萬助馬太鞍天主堂重建

俊逸慈善基金會結合各界，舉辦「一九ＴＨ你懂！歲末有愛─南區社造派對Ｘ永康社大成果展」，董事長李明威捐贈二十萬，支持花蓮馬太鞍天主堂災後重建。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

「一九ＴＨ你懂！歲末有愛─南區社造派對Ｘ永康社大成果展」十五日於水交社文化園區熱鬧登場，今年以「戶外露營風」為主題，推出八十個吃喝玩樂攤位、精彩表演和露營野餐風格親子活動，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。俊逸慈善基金會捐贈二十萬給天主教花蓮教區，支持花蓮馬太鞍天主堂災後重建。

這場暖心活動，民政局長姜淋煌也到場支持，肯定各界取之社會、用於社會，公私協力，對社會福利和在地發展長期深耕和付出，攜手社區共好。

俊逸慈善基金會以非營利機構領頭羊角色，展現社會關懷，董事長李明威代表捐贈二十萬元，協助花蓮馬太鞍天主堂災後重建。李明威說，受堰塞湖溢流影響，馬太鞍天主堂與周邊部落遭洪水侵襲，損失慘重，他遠在他鄉的家人們，也主動響應捐款行動，捐贈儀式由天主教榮休主教林吉男代表接受。

南區明德社區發展協會社造計畫推出「棗到幸福 永續社區」寫生活動，透過水交路綠帶上的百年棗樹，推動綠色共享空間與環境教育世代共學活動。南區公所也攜手金華、國宅、松安、明德、白雪社區及灣裡萬年文史學會，展現社造成果，如木作、種子、古厝巡禮、棗樹推廣、王船文化，並有「南喃自語Podcast、食藝推廣、自行車樂騎等。

基金會和崑科大、永康社大等，結合產官學法人等四大力量，結合循環經濟與手作風潮，金車文教基金會ＥＳＧ行動推出非物質文化遺產體驗「非遺漆扇ＤＩＹ」，「來來來野餐趴」媽媽們也帶領小朋友，讓二手物資找到新主人，攤位部分營收捐給天主堂重建，三十個團體和街頭藝人帶來精彩演出，一起歲末拚愛心。