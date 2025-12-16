俏媽咪成帝君代言人 辦事遇「月事」竟會神奇避開？

節目中心／高雄報導

近期潮寮玉旨關天府的帝君女乩身在網路上爆紅！

年輕貌美的羿甄在兩年前被帝君選上擔任代言人，一夕之間成為網路廟會版上的一大焦點。

不說你可能不知道羿甄的身份不僅僅是神明代言人，她除了是位人妻、是位媽媽。

除了廟務外她還要經營自己的電商品牌，這也讓此行的寶神團隊很好奇，羿甄是如何在家庭、事業、廟務之間取得平衡的呢？

（圖／帝君降駕羿甄身。）

（圖／潮寮玉旨關天府關聖帝君神像。）



同樣身為女性的阿白，也在訪談中提出關於女性每個月都會來的「月事」，會不會成為乩身路上的阻礙或困難。

羿甄與丈夫也在鏡頭前大方分享，每次月事期間若遇廟內剛好要辦事時，身體竟會神奇的暫停出血！

丈夫更開玩笑稱就像水龍頭般的神奇。

（圖／羿甄分享成為乩身的心路歷程。）

個性開朗的羿甄談到近一年來她在網路上的評價與攻擊，但她不以為意，這也令人好奇是什麼讓她如此堅強，毫不畏懼呢？

而主持人也特地詢問降駕辦事的帝君，如何看待自己的乩身受人質疑？

帝君會是怎樣的回覆呢？

（圖／主持人向帝君提問。）

你我或許都在網路上看過她

但替神明服務只是她生活中的一小部分

12/17 22:15 鎖定29頻道 寶島神很大 一起認識那個不一樣的她吧！

