俗稱「向天蝦」的鵠沼枝額蟲（1） (圖)

英超第12輪諾丁漢森林客場3比0完勝利物浦，給予衛冕冠軍沉重一擊。這場在安菲爾德球場的失利，是利物浦近七場聯賽中的第六場敗仗，使他們在積分榜上滑落至第十一位，與榜首兵工廠的差距已達八分。開賽第33分鐘，巴西後衛穆里洛（Murillo）透過角球攻勢為森林先拔頭籌。下半場剛開始，薩沃納（Nicolo Savona）為客隊擴大優勢。比賽第78分鐘，吉布斯懷特（Morgan Gibbs-White）在阿利松（Alisson）撲出哈欽森（Omari Hutchinson）射門後補射破網，鎖定勝局。這場勝利不僅是諾丁漢森林在安菲爾德的最大勝利，也是新任主帥戴奇（Sean Dyche）執教六場比賽以來的第三場勝利。同時，這也是利物浦自2021年1比4敗給曼城後最慘重的主場失利。利物浦隊長范戴克（Virgil van Dijk）賽後表示：「每個人都應該感到失望，在我看來，主場輸給諾丁漢森林是非常糟糕的結果。我們太容易失球，所有人都需要自我反省。我在這支球隊很久了，我們經歷過逆境，一定會重整旗鼓，但這需要時間。」這場勝利讓諾丁漢森林成功脫離降級區。森林隊長耶茨（Ryan Yates）指出：「戴奇教練和他

麗台運動報 ・ 5 小時前