俗稱「向天蝦」的鵠沼枝額蟲（3） (圖)

基隆宮廟驚傳爆炸！ 男子重傷「臟器外露」急送醫
基隆調和街今（23）天上午8點多，一間宮廟發生一起爆炸意外，穿著淺色外套的湯姓男子站在香爐前不斷左右張望，還撥弄胸前衣物，沒想到下一秒突然冒出大量煙霧並傳出爆炸聲，一旁聊天、讀報的民眾嚇壞閃到旁邊，男台視新聞網 ・ 3 小時前
民眾爬大屯山賞向天蝦（1） (圖)
日前雙北接連大雨，讓陽明山國家公園內大屯山的向天池池水充沛，俗稱「向天蝦」的鵠沼枝額蟲也趁機孵化，即使數量已沒有剛開始那麼多，23日還是吸引不少民眾登山前往觀賞。中央社 ・ 1 小時前
「從天而降」驚險畫面曝！台北車站旁工地鋁條墜馬路 建管處開罰
台北青島西路建築工地發生驚險意外！一根鋁條突然從天而降，掉落在馬路中央，嚇壞正準備過馬路的民眾。所幸事發時正值紅燈，否則恐有路人遭砸傷。經台北市建管處調查，是工地鷹架拉桿因作業人員疏失而脫落，已依法開罰營造廠新台幣3萬元。專家提醒，工地安全若不謹慎，不僅危及工人安全，也可能波及無辜路人！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
金馬62／張震再封影帝！受訪感言脫口「X的」我有付出、努力的
藝人張震今年以《幸福之路》奪下影帝寶座，在後台受訪時他也坦承，這屆一同入圍的男主角們演技都很在線，認為今年是很競爭性的一年，完全沒想到今年可以奪下獎座。而受訪時他也忍不住脫口說了「X的」，表示他演戲並台視新聞網 ・ 15 小時前
不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導前YouTuber「眾量級crowd」成員家寧近期風波不斷，日前才因與Andy拆夥後引發帳務糾紛，一家四口遭到起訴，近日又被眼尖的網...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
超危險！桃園「移動城堡」多次趴趴走 車主聽到要開單急了
桃園街頭出現「移動城堡」！ 轎車車頂上載著大量雜物，有行李箱、收納箱，甚至還有小沙發，所有物品都用繩索固定，看起來相當危險。其實這輛車已經多次出沒在桃園市區，而大量雜物都是車主撿來的二手物品，要載到虎頭山公園拍賣。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
彰化伸港落海意外！2釣客落水「無生命跡象」…1人不治、1人搶命中
彰化伸港鄉發生釣客落海意外，今日（23日）上午7時許，5名釣客前往頂溪埔附近的蚵道釣魚，其中2名釣客不慎落海，其餘釣客見狀立刻報案求救，但二人被救起時均無生命跡象，其中1人送醫不治，另1人仍在急救中，詳細案發原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
柏克萊學生赴台返美成哈台族 讚便利商店亞洲第一
（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）近2年，隨著AI崛起，越來越多舊金山灣區民眾對赴台旅遊感興趣，且返美後依舊懷念那裡的日常風景。加州大學柏克萊分校學生克汗今天向中央社表示，他今年夏季將人生第一次東亞行獻給台灣，即便之後有機會再到其他亞洲國家，台灣仍是令他感到最有趣的國度，尤其難忘便利商店的多樣性。中央社 ・ 3 小時前
黃偉哲視察烏樹林風災廢棄物暫置區火警
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】昨（21）日晚間位於後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置區發生火警，台南市互傳媒 ・ 18 小時前
《吸血鬼倖存者》鬼轉卡牌遊戲！新作《吸血鬼爬行者》曝光，2026多平台上市
自己開創一個新型態遊戲玩法的《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）直到現在仍然在持續更新，而沒想到現在還要延伸 IP 推出新作《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers），變成一款卡牌遊戲，預計 2026 年登上 PS5、Xbox Series X/S、Steam、Nintendo Switch、iOS、Android 等平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
捷運驚見持刀阿嬤！與阿伯吵架「刀距脖子3公分」乘客嚇到後退…警察急上車壓制
捷運又有阿嬤鬧事！一名網友昨（22）日深夜搭乘板南線時，看見一名阿嬤與阿伯起了口角，沒想到阿嬤竟怒掏水果刀在車廂內揮舞，刀尖一度距離阿伯脖子只有3公分，嚇得乘客紛紛後退。捷運警察在捷運進站後，立刻衝上車將人帶下，後續也將阿嬤依恐嚇罪帶回，也讓這名目擊網友傻眼直呼：「沒想到真的會在我眼前發生！」鏡報 ・ 2 小時前
中職》百萬月薪投手換人當！江少慶、王維中退場 黃子鵬寫土投「薪」紀元
31歲投手黃子鵬昨確定以5年總值6600萬合約加盟台鋼雄鷹，不僅收下個人職棒生涯最大紙合約，也替本土投手寫下「薪」紀元。因為據悉從明年起，他的平均月薪將衝破百萬，除了可望成為現役本土最高薪投手，也代表過往僅屬於旅外資歷投手的百萬月薪，不再是專利。自由時報 ・ 23 小時前
基隆宮廟驚傳巨響！80歲老翁拜拜後「引爆身上物」倒地重傷
監視器畫面顯示，一早宮廟前已聚集附近住戶。老翁獨自站在天公爐前參拜，結束後疑似掏出打火機點燃胸前爆裂物，短暫冒煙後立即引發巨大爆裂聲響，老翁當場仰倒，濺出大量血跡。一旁民眾受到驚嚇，見老翁倒地，立刻報案求救。消防人員到場後，發現現場血跡斑斑，老翁臟器外露...CTWANT ・ 5 小時前
巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議
（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子監控腳鐐，今天清晨在首都巴西利亞被聯邦警察逮捕，最高法院大法官莫瑞斯撤銷其居家監禁，改為預防性拘留，引發宗教自由與政治迫害爭議。中央社 ・ 6 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前