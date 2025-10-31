俗！ 屏東萬巒現「20元手搖飲」 消費者可DIY放配料

屏東縣 / 綜合報導

很多人愛喝手搖飲，但飲料並不便宜，純茶系列一杯要30到35元，加上配料的珍珠鮮奶茶，大約就要60元上下，不過屏東萬巒一家在地飲料店，一杯賣20元，民眾還可以自行挑選喜歡配料，以DIY方式自己調配，佛心價格讓網友狂推。

桌上擺出10幾種茶湯基底，還有各類配料，牆面上也貼著作法，原來這間手搖飲主打DIY自己來。消費者說：「珍珠好，珍珠，喔這個好這個好，椰果。」消費者可以依照喜好，添加珍珠、椰果等，最後再加入茶湯冰塊，一杯冰涼飲品完成了。

業者李先生VS.消費者說：「冬瓜茶跟紫蘇梅本身有糖，其他的都無糖，檸檬冬瓜茶。」自己動手實在有趣，更吸睛的是不論想要怎麼加，一杯700CC，只要銅板價格20元。

消費者VS.記者說：「讓我有點好奇，想試看看，划算嗎，划算啊，划算，物超所值，物超所值，便宜，很便宜，您有看過這樣的店嗎，沒有，好像沒有，這樣隨便一杯在外面就已經50塊。」

萬物皆漲年代，只要兩個銅板，就能買到手搖飲，難怪不少人慕名而來。業者李先生說：「賣飲料賣了30幾年，材料成本是很便宜的，貴就是貴在人力成本跟租金，閩南話叫做截長補短，有些客人來就買個無糖綠那個利潤最好的，有的人買珍珠奶茶，珍珠奶茶成本就比較高。」

這一家飲料店位在屏東萬巒，其實攤開現在連鎖手搖飲店的價格，50嵐的話純茶系列35元，珍珠紅茶拿鐵要70元，迷客夏價位則是和50嵐差不多，拿鐵系列沒加料也要60元、65元左右，另外麻古茶坊茶類大杯的最便宜30元，而珍珠鮮奶茶的話要75元，價位明顯落差，20元尬60、70元，佛心價格，難怪也迅速引發討論。

