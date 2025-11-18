保七刑大大隊長陳屍八通關古道！山友急報警

保安警察第七總隊刑警大隊大隊長張益誠在登山時不幸喪命。（圖／翻攝自內政部警政署保安警察第七總隊全球資訊網）





南投縣信義鄉於今（18）日發生一起憾事。保安警察第七總隊刑警大隊大隊長張益誠於近日與山友相約，要一同攀登秀姑巒山，怎料就在今早南投縣消防局接獲報案，發現張男竟倒臥在八通關古道6.5K路段旁，且已失去生命跡象，不幸喪命。

根據了解，張益誠於16日申請攀登秀姑巒山，並預計於19日下山返程。同行山友表示，張益誠因出現腹痛與身體不適現象，故未與登山隊一同行進，怎料卻在上午7時41分許，南投縣消防局接獲通報，有山友在八通關古道6.5K處，發現有一名男子倒臥路旁，經查看手機後，發現該名男子就是保七總隊刑大大隊長張益誠。保七總隊目前已介入調查，將釐清張益誠的確切死因及相關事發經過，並協助家屬處理後續事宜。

現年53歲的張益誠資歷豐富，任內工作認真，自中央警大61期畢業後，他曾任刑事警察局副隊長、刑事警察局偵查第八大隊隊長，以及鐵路警察局刑事警察大隊大隊長等職務，最後榮陞保安警察第七總隊刑警大隊大隊長至今。面對警界痛失英才，不少同事與同學們都感到難過不捨，紛紛致上哀悼之意。

