保七刑大隊長山區暴斃「前晚曾說腹痛」 遺體受困八通關古道6.5K

保七刑大大隊長張益誠山中猝逝，因雲層限制直升機無法作用，搜救人員徒步上山搬運遺體。翻攝畫面

保安警察第七總隊刑事警察大隊長張益誠（53歲）日前與友人攀登秀姑巒山，原本計畫19日下山返家，卻在今（18日）上午被山友發現倒臥於八通關古道6.5公里處，已無生命跡象。消息震驚警界，保七總隊已介入釐清事發經過及死因。

據了解，張益誠一行人16日入山，行前皆已完成入山申請。昨夜他向同行隊友表示腹痛不適，因此決定不隨隊伍出發，獨自在山屋休息。未料今天上午7時許，其他登山客途經八通關古道6.5K時，見一名男子倒臥路旁毫無反應，透過遺留手機確認身分後，立即通報山下。

南投縣消防局指出，接獲通報時間為上午7點41分，地點位於白洋金礦山屋前往中央金礦山屋的路段。由於從登山口步行至事發位置至少需2至3天路程，消防局同時於10點、12點兩度向空勤總隊申請直升機，但南投山區雲層濃厚、能見度不佳，直升機無法出勤，只能改由地面救援小隊4人徒步上山。

張益誠今年8月才從鐵路警察局刑大調任保七刑大大隊長，資深且熟悉刑事偵查工作，他突然離世讓同僚相當不捨。保七總隊表示，將全力協助家屬並釐清詳細死因。

目前搜救人員已經上山協助後續搬運與調查，相關案情仍待釐清。



