保七刑大隊長攀秀姑巒山 倒臥路旁無生命跡象

（中央社記者鄭維真南投18日電）內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊長張益誠原訂攀登秀姑巒山，今天上午疑因身體不適折返山屋，之後被山友發現倒臥路旁且已無生命跡象，南投縣消防局已派遣地面部隊馳援。

南投縣消防局今天上午7時41分接獲通報，一男子被山友發現倒臥南投縣信義鄉白洋金礦山屋往中央金礦山屋途中，已失去生命跡象，經查入山資料發現是保七刑大隊長張益誠。

消防局表示，因從東埔登山口至事發地至少須2天，消防局2次申請直升機協助，但都因天氣不佳無法飛行，下午1時由地面部隊挺進。

據指出，張益誠一行人原訂16日從東埔登山口入山，攀登秀姑巒山，19日下山，昨晚入住中央金礦山屋，今天凌晨3時許起登秀姑巒山，途中他向同行山友告知身體不適，想折返中央金礦山屋休息，未料被發現倒臥路旁，相關事發經過及確切死因待釐清。（編輯：陳仁華）1141118