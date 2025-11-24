保七刑大隊長登山猝死！遺體運回高雄相驗…同事送別不捨：他熱愛登山

記者簡榮良、吳泊萱／綜合報導

保七總隊刑警大隊大隊長張益誠登山猝逝，今日（24日）在高雄殯儀館相驗。（圖／翻攝畫面）

現年53歲的保七總隊刑事警察大隊大隊長張益誠，日前與2名山友前往攀登秀姑巒山，期間張員脫隊，被其他登山客發現倒臥在南投信義鄉八通關古道時，已明顯死亡。後因天候狀況不佳，遺體受困山區3天才被直升機吊掛下山，在家屬請求下已送回高雄，今日（24日）檢方前往殯儀館相驗，保七總隊也派員陪同，場面哀戚。

張益誠為中央警察大學第61期生，曾任刑事局南部打擊犯罪中心隊長、鐵路警察局刑大隊長，今年甫升任保七總隊刑大大隊長，平時熱愛登山，已累積攀登40座以上台灣百岳，是登山老手。

11月16日他與2名山友相約攀登秀姑巒山，半路上張益誠因腹痛、身體不適脫隊，直到18日上午7時許，有登山客在八通關古道6.5K路段旁發現張益誠倒臥在地，人已明顯死亡。由於當時天候狀況不佳，直升機無法起飛，警消只能徒步上山救援，以人力背負方式將遺體運往中央金礦山屋，最終在20日上午，順利以直升機將遺體吊掛下山。

而張益誠的遺體，疑似在家屬請求下，被運回高雄殯儀館，今日（24日）檢察官前往相驗，保七總隊也派員陪同，確切死因仍有待釐清。隊員透露，大隊長非常樂觀、健談，與同事相處融洽，大家都知道他熱愛登山，沒想到竟會發生憾事，同仁們既震驚又不捨。

