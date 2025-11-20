保七刑大隊長登山肚子痛猝逝 遺體隔2天吊掛下山「大隊長回家了」

保七刑大大隊長張益誠登山猝逝，遺體今天吊掛下山。消防局提供

保安警察第七總隊刑事警察大隊長張益誠（53歲）18日與友人挑戰玉山八通關「八大秀」縱走行程，卻在途中腹痛不適折返休息，最後倒臥山林中不幸猝逝。南投縣消防局歷經兩天步行搜索，今日（20日）終於抵達張員所在位置，並在空勤直升機天候許可下吊掛載運下山，「大隊長終於可回家了。」

據了解，張益誠16日與兩名山友入山，本月18日凌晨自白洋金礦山屋出發，預計攀登秀姑巒山後續行。途中張員因腹痛不適，向同行友人表示身體狀況有異，決定折返山屋休息；未料返程途中便在前往中央金礦山屋的路段倒地，直到上午7時許遭路過山友發現，當場已無生命跡象。

廣告 廣告

南投縣消防局接獲通報後，立即派遣地面人員上山，同步向空勤總隊申請直升機支援。然而18、19日南投山區雲層厚、天候不穩，直升機兩度因能見度不足無法起飛，地面救援隊只能背負裝備、徒步挺進。

經過兩天艱難山路跋涉，搜救人員今終於抵達6.5K處的張員位置，確認狀況後通報空勤。隨著山區逐漸放晴，直升機成功抵達現場吊掛遺體並順利運下山，救援行動也正式告一段落。

消防局呼籲，近期山區氣候劇烈變化，登山民眾務必評估自身體能並備妥保暖、防風雨裝備，務必結伴同行、遵守「同進同出」原則，避免獨自落單，亦要留意山區突發狀況及自身健康狀態，確保安全返家。

張益誠今年8月才調任保七刑大大隊長，資深穩重、深受部屬敬重，驟然離世，警界同僚都相當震驚。



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

錄音檔曝光！前名模涉侵占公益款「300萬交保」遭卡 書記官：檢察官有裁量

停職1年暴瘦20公斤…士林2警未開單被控圖利 高院二度判無罪