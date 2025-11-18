保七大隊長稱腹痛「火燒心」 竟命喪「八通關古道」…同事不捨：他愛爬大山

保七總隊刑大大隊長張益誠，休假登山不幸遇難。翻攝官網



53歲的保七總隊刑事警察大隊長張益誠，日前與友人約定攀登秀姑巒山，竟在今天（11／18）上午被山友發現倒臥八通關古道6.5公里處，已無生命跡象。根據了解，張益誠昨夜與同行隊友一起，但自稱「火燒心」身體不適，便脫隊獨自在山屋休息，沒想到今天就命喪八通關古道，消防局今天兩度申請空勤總隊申請直升機，但因為豪雨無法出動。保七總隊也表示，張益誠平日工作認真盡職，身體狀況良好，全力配合撫卹、治喪。

據指出，張益誠一行人16日入山，也完成入山申請。昨夜他向同行隊友表示腹痛不適，因此決定不隨隊伍出發，獨自在山屋休息。今天上午7點左右，其他登山客途經八通關古道6.5K時，見張益誠倒臥路旁毫無反應，立即通報。

南投縣消防局指出，從登山口步行至事發位置至少需2至3天路程，消防局同時今天兩度向空勤總隊申請直升機，但近日南投山區豪雨、能見度不佳，直升機無法出勤，因此會再視情況申請，最壞情況就是靠人力將遺體運下山。

張益誠是警大61期畢業，長期在南部任職，畢業分發高雄縣警察局，後來考取刑事局，在北部升副隊長一段時間後調偵八大隊（南部打擊犯罪中心），擅長偵辦毒品案件，歷任八大專責緝毒的偵二隊副隊長、隊長，去年1月升鐵路警察局刑事警察大隊長，今年8月調保七刑大大隊長。

同事不捨表示，張益誠身體硬朗，警大時就擅長柔道，畢業後也保持運動習慣，常爬大山，愛打籃球及壘球，工作態度認真，做事實在，個性豪爽耿直，待人也很客氣。

