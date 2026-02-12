保三總隊今年加強重要節日強化治安作為 查緝毒品、槍械及私酒成果豐碩

社會中心／綜合報導

保三總隊今年迄今累計出勤警力達5287人次，共查獲各類毒品約7200公克。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將屆，為維護國內治安與社會秩序，內政部警政署保安警察第三總隊持續運用AI大數據分析及科技設備，結合國際情資、專案勤務與跨機關合作，除於115年2月6日經警政署派任具緝毒專業、處事幹練之新任刑警大隊長陳力維；另第二大隊新任大隊長蘇信丞、安檢保防科代理科長董行彥2人均具刑事專業背景，各單位間相互聯繫，密切配合，以強化並提升打擊毒品、槍械及私劣菸酒犯罪等不法作為。

統計顯示，保三總隊今年迄今累計出勤警力達5,287人次，共查獲各類毒品約7,200公克、改造手槍1支、模擬槍5支、槍枝主要組成零件687個、子彈及改造工具一批、私菸逾15,000包及私酒48,000公升，防止毒品、槍械、偽劣菸酒流入市面危害社會，展現警方嚴正執法與守護治安之決心。

保三總隊今年加強重要節日強化治安作，查緝毒品、槍械及私酒成果豐碩。（圖／翻攝畫面）

此外，為感謝同仁辛勞並提振士氣，總隊長周煥興近日親赴位於基隆港、臺北港、臺中港及高雄港的34個安檢小隊及警犬分隊慰勉執勤人員，瞭解同仁勤務狀況、聆聽同仁需求、發放年節紅包、為每位生日同仁慶生，並前往警犬分隊視察警犬訓練、要求維護犬隻環境衛生，加贈警犬營養罐頭，並指示警犬分隊春節不打烊，過年期間如各警察機關有出勤需求，將隨時出勤支援查緝，本總隊警犬分隊115年迄今出勤23次，已協助各級警察機關查獲各式毒品及槍枝，績效卓著。

本總隊第一線同仁長期堅守崗位、投入治安維護工作，將持續精進查緝能量，結合全民力量，共同守護國人生命、健康與財產安全，讓民眾安心過好年。

