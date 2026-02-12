保三總隊查緝毒品、槍械及私劣菸酒成果豐碩

春節將屆，年節前也是私梟猖獗的時節，保三總隊加強查緝，防止毒品、槍械、偽劣菸酒流入市面危害社會。(保三總隊提供)

記者郭基生／基隆報導

保安警察第三總隊持續運用AI大數據分析及科技設備，結合國際情資、專案勤務與跨機關合作，今年一個多月已累計查獲各類毒品七千二百公克、改造手槍一支、模擬槍五支、槍枝主要組成零件六百八十七個、子彈及改造工具一批、私菸一萬五千包及私酒四萬八千公升，績效卓著，第三總隊持續加強查緝，防止毒品、槍械、偽劣菸酒流入市面危害社會。

農曆春節將屆，年節前也是私梟猖獗的時節，為維護國內治安與社會秩序，保三總隊，防止毒品、槍械等走私流入市面危害社會，展現警方嚴正執法與守護治安之決心。

警政署加強第三總隊查緝能力，派任具緝毒專業、處事幹練的陳力維接任刑警大隊長、蘇信丞接任第二大隊大隊長、董行彥接任安檢保防科代理科長董行彥，這二人具刑事專業背景，接任後積極加強各單位間相互聯繫，密切配合，以強化並提升打擊毒品、槍械及私劣菸酒犯罪等不法作為。

總隊長周煥興日前到基隆港、臺北港等，瞭解同仁執勤狀況並發放年節紅包，慰勉第一線執勤人員的辛勞，並指示同仁春節不打烊，尤其，過年期間更要加強治安維護工作，持續加強查緝能量，共同守護國人生命、健康與財產安全，讓民眾安心過好年。