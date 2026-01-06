保二安居社宅首批住戶入住！蔡英文親到場視察：政府積極緩解居住壓力

記者詹宜庭／台北報導

前總統蔡英文今（6日）在內政部長劉世芳、國家住都中心董事長花敬群陪同下，視察位於新北市中和區的「保二安居」社宅。蔡英文表示，緩解居住壓力，一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求精進方案及措施，「我相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。」

「這座社宅，開工時我有來，完工後、住戶入住時，我也來。」蔡英文指出，位於新北市中和的「保二安居」社宅很特別，總共317戶，100%保留給警消同仁和家屬，今年元旦開始，第一批的住戶已經入住。招商完備之後，未來這裡還會有托嬰中心、幼兒園、老人日照中心，從小至老一併照顧。台灣民主、自由的日常，是由許多警消同仁長年默默付出，政府在便利的地點興建社會住宅，讓辛苦的警消同仁不只是住得起，更能住得有品質、有尊嚴。

蔡英文提到，內政部劉世芳部長與住都中心的花敬群董事長都跟她分享，在總統賴清德持續推動之下，全國社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶，再加上租金補貼的戶數，也已經超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助。她強調，緩解居住壓力，一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求精進方案及措施，「我相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。」

