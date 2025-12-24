保二總隊警員誣告小隊長收紅包 判刑2年定讞

〔記者張文川／台北報導〕前保安警察第二總隊警員丁冠中，於2018年9月擅自侵入公務電腦，側拍電腦影片製成光碟，含沙射影虛構、惡意散播小隊長接受廠商賄賂的不實謠言，再寄檢舉信件及光碟影片至法務部廉政署及警政署政風室，誣告小隊長介入園區標案與收受廠商回扣；屏東地院一審依誣告罪將丁員判刑10月，高等法院高雄分院二審認為，誣告公務員應加重其刑，改判2年徒刑、褫奪公權3年；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，丁冠中事發時派駐於經濟部屏東加工出口區(屏東科技產業園區前身)，負責治安、交通安全等業務，因為與小隊長不睦，意圖誣陷，明知一家金屬公司職員拿5000元的紅包，請小隊長轉交屏東加工出口區廠商協進會，贊助舉辦中秋烤肉活動。

丁員竟偷偷輸入他人帳號、密碼侵入公務電腦，持手機截錄金屬公司職員交紅包與小隊長交談的畫面，交給丁妻誹謗小隊長收紅包。全案事發後，丁員被依偽造文書、妨害電腦使用罪起訴，被判2年6個月徒刑定讞，並遭免職，其妻被判4月刑。

被害小隊長後來又發現，丁員也向法務部廉政署、警政署政風室等司法機關郵寄檢舉信，內文稱「被檢舉人：內政部警政署保二總隊某小隊長。檢舉事項：一、此人因任職於屏東加工區內，故與區內廠商有異常之金錢往來關係......片中直接送紅包之女性，此女為其不當收取廠商利益回饋最明顯證據，而廠商間的橋樑則由片中黑衣女子專責處理，眾所皆知現知被圖利廠商有多家公司。懇請務必詳加調查！」小隊長於是提出刑事誣告罪。

一審屏東地院判丁冠中10月徒刑。二審高等法院高雄分院認為，丁男所為嚴重耗費國家寶貴的司法資源，戕害司法制度功能，並使被害人的廉潔受到質疑，面臨刑事訴訟訴程序和名譽的損害，造成的損害甚鉅，丁男犯後矢口否認犯行，說詞多次翻異、前後反覆，且誣告公務員應加重其刑，改判丁2年有期徒刑、褫奪公權3年；丁上訴，最高法院駁回，全案定讞。

