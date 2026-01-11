社會中心／程正邦報導

《遠見雜誌》民調，63.9%不願自己或家人上戰場，引發警察是否將轉型為「第二陸軍」的討論。（圖／翻攝自X平台 @rkmtimes）

隨著地緣政治緊張局勢升溫，國內對於「警察軍事化」的討論再度成為輿論焦點。針對部分媒體及網路節目影射「保安警察第二總隊（保二）」正進行軍事整備、準備投入戰場一事，內政部警政署於今（11）日發布嚴正聲明。警政署強調，警察的職責在於維護社會治安與關鍵基礎設施安全，其任務本質隸屬於治安體系而非軍事體系，呼籲外界切勿扭曲事實。

中共近年軍演不斷，逾5成民眾認為兩岸5年內可能發生戰爭。（圖／翻攝自中國軍網）

關鍵設施防護：治安任務而非軍事戰爭

這場爭議源於《遠見雜誌》一項關於兩岸戰爭意願的調查，逾5成民眾認為兩岸5年內可能發生戰爭，63.9%不願自己或家人上戰場；加上網路節目街訪時有警消人員提及保二的整備工作，引發外界對警察是否將轉型為「第二陸軍」的疑慮。

警政署對此澄清，保二總隊依法執行的任務包括「反滲透、反破壞、反突擊」，重點在於防範不法份子危害如發電廠、科學園區等重要基建設施。這些行動是為了確保社會秩序與公共安全，性質屬於「治安防護」範疇，與軍隊在戰場上的作戰任務有本質上的區別。

保二總隊變「第二陸軍」？警政署澄清：治安防護與戰場任務截然不同。（圖／警政署提供）

反恐標準裝備：與軍事武裝有明顯區隔

對於外界擔心的武裝升級問題，警政署說明，目前警察的戰技訓練與武器裝備配置，均是參考民主國家的「反恐警察」標準進行規劃。這些防護裝備是為了因應現代恐怖攻擊與城市治安突發狀況，與國軍使用的重型軍事裝備在用途與殺傷力上有明顯區隔。警政署強調，警察任務定位明確，不會被編入軍事指揮體系，執行任務的首要目標是「社會穩定」。

警政署強調，警察任務定位明確，不會被編入軍事指揮體系，執行任務的首要目標是「社會穩定」。（示意圖）

駁斥惡意影射：防衛台灣不等於「送上戰場」

警政署直言，部分報導將國人捍衛民主、反對侵略的意願惡意曲解為「上戰場」，甚至將專責維護設施安全的警察機關影射為具備軍事任務，對此深表遺憾。警政署指出，中華民國台灣自終止動員戡亂時期後，從無發動境外戰爭的規劃，警消、海巡單位的建置內容始終聚焦於「防範入侵」與「穩定內部」，守護自由民主體制是全民共識，不應被簡化為恐戰心理。

秉持依法行政 呼籲媒體實事求是

警政署聲明最後再次重申，警察機關將持續秉持公開透明、專業分工的原則，向大眾說明其任務本質。警政署呼籲社會輿論與媒體報導應基於現行法條與事實，不應隨意揣測或曲解警察角色，以免造成社會恐慌或動搖執法同仁的專業立場。在現今多變的國際環境下，分清「治安守護者」與「國防戰士」的功能，是維持國家韌性的關鍵。

