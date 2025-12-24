保二警惡意檢舉小隊長收賄 上訴遭駁回判刑2年定讞

保二總隊一名前警員2018年自製光碟散布另名小隊長收賄不實言論，甚至寄檢舉信及光碟到警政署及廉政署告發，最後被查出是惡意誣陷判刑2年，上訴最高法院遭駁回定讞。

最高法院。（圖／資料畫面）

判決指出，保安警察第二總隊前警員丁姓男子，疑與隊上劉姓小隊長長期不睦，竟心生歹念私下報復，於2018年9月間非法入侵警用公務電腦，拍攝廠商手拿紅包與該名小隊長對話的影片，還燒製成光碟散布劉姓小隊長收賄等不實言論。

丁男又於2019年6月間跑到屏東某間郵局寄出檢舉信附上光碟，寄到警政署政風室及廉政署，檢舉對方收受廠商賄賂涉及貪污，檢舉信指名被檢舉人為「內政部警政署保二總隊第一大隊第三中隊小隊長劉OO」，檢舉內容羅列「此人因任職於屏東加工區內，故與區內廠商有異常之金錢往來關係」，並指控影片中送紅包女子為其不當收取廠商利益回饋最明顯證據，還說廠商間橋樑由另名女子專責處理，最後還提到圖利多家廠商眾所皆知，懇請務必詳加調查。

經調查劉小隊長遭檢舉內容全為虛構，劉員不甘遭惡意誣陷憤而提告，最後查出是同事丁男所為，丁男一審遭依貪污治罪條例「誣告罪」判刑10個月，上訴二審改判2年有期徒刑、褫奪公權3年，全案再上訴今（24）最高法院駁回全案定讞，丁男確定須入獄服刑。

