保住宅火險想打折? 家中申裝「一設備」火險保費減10％

〔記者李靚慧／台北報導〕瓦斯外洩事件頻傳，輕則造成居民恐慌，重則發生火災或爆炸，造成嚴重死傷，為了協助民眾「防災」，新安東京海上產險推出產險業首張「外溢保單」機制的「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」，只要是住宅火險等相關保戶，將家中的瓦斯表更換為具自動遮斷功能的「微電腦瓦斯表」，將可獲得保費10%的減費，保費更省也更安全。

新安東京海上產險引用內政部消防署統計指出，2025年全台因瓦斯漏氣或爆炸事故所引發火災逾80起，造成重大財損及傷亡，凸顯居家安全防護之急迫性。為實質鼓勵民眾建構更安全的居住環境，該公司推出產險業首張「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」，該條款具備「外溢保單」機制，只要新投保或續保住宅火災保險任一主險，安裝具自動遮斷功能的微電腦瓦斯表並投保該附加條款，即可享有住宅火災保險保費折減10%優惠，藉此強化民眾風險韌性。

新安東京海上產險指出，適用減費機制的保單，包括該公司「住宅火災及地震基本保險」、「住宅火災及地震綜合保險」、「居家綜合保險」或「住宅火災及日常生活責任綜合保險」等任一主險，皆可附加投保「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」，投保時僅需檢附天然氣帳單影本，證明已安裝微電腦瓦斯表，核保通過後保費立即折減，續保時也自動適用，無需重新申請約定。

