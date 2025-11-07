保住2千萬！ 錶店南下交易「5支百達翡麗」 遭電擊棒搶劫落空

總價2千萬的5支百達翡麗險遭搶劫，錶店夫妻倆奮力抵抗保了下來。（圖／TVBS）

台北一家名錶店的夫妻倆，上個月5號，跟顧客約在高雄漢來飯店的包廂交易，對方來了三個人，邊用餐邊交易總價兩千萬的5支百達翡麗，沒想到，過程中三人拿出電擊棒攻擊想搶劫，幸好夫妻倆奮力抵抗守住名錶。警方追查發現其他共犯，一共帶回7人。

這起搶劫未遂案件發生在中秋連假期間。三名嫌犯以交換名錶能獲利500萬元為誘因，邀約台北名錶店的夫妻檔在高雄漢來飯店名人坊如意廳的隱密包廂進行交易。雙方一邊用餐一邊進行交易，實際上是一場陷阱，嫌犯們根本是假交易、真搶劫。在交易過程中，嫌犯突然拿出電擊棒攻擊夫妻檔，企圖搶走百達翡麗名錶。由於夫妻檔不斷反抗，嫌犯未能得逞，只好倉皇逃離現場。

警方表示，夫妻檔奮力抵抗，使歹徒將已到手的名錶遺落在現場後逃逸。三名嫌犯分頭逃逸，李姓嫌犯自駕北上躲到雲林，鄭姓嫌犯搭乘白牌車前往台北，鍾姓嫌犯則轉乘高鐵躲到桃園。儘管如此，三人最終全數落網，就連綽號為「金」的集團首腦也被拘提。此外，還有3名幕後共犯主動投案，使涉案人數達到7人，其中4人已被法院收押。

嫌犯之一的李姓男子躲回雲林，遭警方循線逮捕上銬。（圖／TVBS）

這次嫌犯企圖搶劫的百達翡麗名錶包括海底探險家系列和金鷹系列。海底探險家系列根據不同型號，價格從298萬元到430萬元不等；而金鷹系列則有兩支，價格分別為360萬元和510萬元，五支名錶總價值約2000萬元。由於這些名錶都是手工製作，加上每年產量極為有限，使得它們的價格不斷攀升，也因此成為強盜集團覬覦的目標。

