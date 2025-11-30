保修廠大火延燒1小時！老闆娘葬身火窟 原因令人鼻酸

保修廠大火延燒1小時！僅老闆娘葬身火窟原因令人鼻酸。（圖／TVBS）

高雄大樹區一間鐵皮汽車保修廠於30日凌晨2點多突發大火，火勢迅速蔓延，延燒近一小時才被撲滅。這場火災不僅造成百坪工廠全面燃燒，更奪走了一條寶貴生命。據了解，保修廠老闆因身體不適赴台東養病，其妻為節省保全費用獨自留守工廠，不幸在此次火災中罹難。而老闆的兒子當晚則是在附近住家休息，火災發生後趕到現場，只能在外焦急等待救援結果。

保修廠大火延燒1小時！僅老闆娘葬身火窟原因令人鼻酸。（圖／TVBS）

當晚，附近居民聽到巨響後外出查看，發現對面鐵皮工廠屋頂已冒出一條火龍。民眾立即報警，但上百坪的工廠已全面燃燒，火勢甚至延燒到外部，原本的排氣孔直接變成火炬。消防隊抵達現場後立即展開灑水灌救工作。這起火警發生在高雄大樹區靠近佛光山附近的溪埔路上，鄰居們表示，即使相隔幾十公尺外都能感受到火勢的威脅，附近民眾幾乎都被嚇醒。

火災現場，家屬在外頭焦急等待。（圖／TVBS）

火災發生後不久，一名年輕男子趕到現場，在外焦急等待，因為他的母親還在工廠內。然而，當消防人員進入搜救時，已經發現老闆娘明顯死亡。據了解，這間保修廠平時由一對父子經營，但父親近期身體狀況不佳，已搬到台東養病，兒子則每晚回到附近的住家休息，只有母親留守在工廠，最終不幸葬身火窟。

一場大火不僅讓汽保廠老闆父子失去至親，更要面對後續的善後賠償問題。（圖／TVBS）

死者的丈夫表示，妻子之所以留在工廠過夜，是為了節省保全費用。初步調查顯示，火災可能是由廚房氣爆引起，因為現場的門都有向外推的跡象，但確切原因仍需鑑識小組進一步釐清。這場悲劇不僅讓一家人失去摯愛親人，由於工廠沒有投保，加上客戶的車輛也在火災中付之一炬，父子倆還必須面對後續賠償問題，只能打起精神重建家園。

