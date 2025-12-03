保修廠疑污染基隆自來水停工 國光客運發聲明回應

國光客運表示，有關基隆河八堵抽水站油污案，相關單位已鎖定其他污染源蒐證中，盛星公司將配合查證釐清事實。（本報資料照片）

基隆河八堵抽水站發生油污案，自來水水質引發疑慮，環境部與基隆市政府聯合稽查發現，國光客運子公司之一的盛星動力公司（國光客運保修廠）疑為污染源之一，涉重大違規。對此，國光客運表示，該廠已停工，後續將辦理相關許可證，公司將配合後續調查。

環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，由環保局當場依法告發並令相關作業停工，另也已鎖定其他疑似污染源正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

廣告 廣告

國光客運今回應，環境部聯合稽查小組查獲盛星動力公司（國光客運基隆暖暖保修廠）未設處理廢水設施且未經許可排放廢水，場內貯油設施未設防溢堤，違反相關法規乙節，盛星公司即遵照基隆環保局告發勒令停工，依規定先停止洗車等相關作業，並將辦理排放廢（污）水處理許可證或簡易排放許可證文件、廢油回收防溢堤措施等改善事宜。

國光客運提到，有關基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，相關單位似已鎖定其他污染源，刻正蒐證中，盛星公司將配合相關查證作業，釐清事實。

更多中時新聞網報導

艾力克斯、李詠嫻打匹克球成全村希望

羅志祥主持《OK啦》當情緒出口

全年GDP飆破7％ 寫15年新高