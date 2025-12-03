保修廠疑污染基隆自來水 國光客運：盛星公司會配合調查

國光客運。資料照。翻攝 國光趣旅行 臉書粉專



基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，環境部會同基隆市環保局今（12/3）追查源頭時，發現國光客運基隆暖暖保修廠「盛星動力公司」未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤。對此，國光客運表示，該廠已停工，盛星公司會配合後續調查。

國光客運下午發布聲明，表示盛星公司遵照基隆環保局告發勒令停工，依規定先停止洗車等相關作業，並將辦理排放廢（污）水處理許可證或簡易排放許可證文件、廢油回收防溢堤措施等改善事宜。

廣告 廣告

國光客運公司表示，有關河八堵抽水站附近油污事件，相關單位似已鎖定其它污染源，刻正蒐證中，盛星公司將配合相關查證作業，釐清事實。

本月27日，台水公司人員於八堵抽水站例行巡查時，發現河面出現油污，緊急改由新山水庫供水，但包括安樂、信義、仁愛、七堵及中山等區民眾受到影響，崩潰說「洗澡像在加油站」、「洗衣服沒發現，現在衣服洗完都是油的」。

基隆市環保局隨即在現場設置攔油索，並開罰台水公司50萬元，同時追查油污元兇，結果發盛星動力公司涉重大違規，令停工，對於其他疑似污染源也在蒐證中。

至於民眾用水，台水今表示，目前由西勢水庫全量供水，並調度新山淨水場支援，尚可維持10天供水。

更多太報報導

好市多停車收費再一家！業者證實「全台導入」 會員樂：停車蟑螂可以滾了

題目寫「台灣」...考卷答「中華民國」！高中生被扣分47萬人論戰 校方回應了

台大準碩士生報到變「申請放棄」 竟是同學偷個資惡搞！1原因緩起訴