保健品別濫用！醫：高劑量維他命A、E恐增死亡率

許多民眾存在用藥迷思，尤其誤以為天然保健食品就絕對安全，但研究明確顯示，高劑量維他命A、E反而會提升死亡率風險，而銀杏、薑黃、人參等則可能影響凝血功能，胸腔暨重症專科醫師黃軒強調，「保健食品吃多了會要人命，而不是救命」。

黃軒在其臉書表示，無論在門診、急診甚至加護病房，經常目睹令人驚恐的狀況，患者病情惡化的原因並非沒有服藥，而是吃錯了藥物，且這些藥品多數不是由醫師開立，而是民眾「自費購買的備用藥」。

關於抗生素的使用迷思，黃軒說明，許多家庭會保留抗生素備用，常見理由是「上次醫師開的，好像吃了比較快好」，但實際上大多數感冒、喉嚨痛都是病毒引起，抗生素僅能殺死細菌，對病毒完全無效，胡亂服用不僅會破壞腸道菌相，更會培養出具抗藥性的細菌。

針對止痛藥的濫用問題，黃軒提醒，民眾在頭痛、腰痛、經痛、牙痛時，常會自行增加劑量，甚至混合服用不同止痛藥，然而NSAIDs(非類固醇消炎止痛藥)可能導致腸胃出血、腎功能急性惡化，以及心血管事件風險上升，研究更指出止痛藥是最常被低估的藥物毒性來源。

類固醇的私下使用也是醫學大忌，黃軒表示，有些人會私下購買或保留類固醇，當作過敏藥或關節止痛的補藥，但類固醇會壓制免疫力、使血糖飆高、造成骨質流失，長期使用更可能導致腎上腺抑制，研究明確指出，未經醫囑的類固醇使用是隱形內分泌紊亂的大災難。

黃軒特別強調保健食品的風險，許多人誤認為維他命、魚油、草本萃取物、酵素粉等天然產品就很安全，事實上高劑量維他命A、E會增加死亡率風險，銀杏、薑黃、人參會影響凝血功能，與心臟藥、抗凝血藥產生交互作用，卻很少人知道這些危險性。

關於「以前吃過的藥沒事，現在也OK?」的迷思，黃軒解釋，隨著年紀增長，肝腎功能改變、新疾病出現、新藥物加入，過去安全的藥物未必現在也安全，醫學最怕的就是「經驗式用藥」。

克流感的濫用也是常見問題，黃軒說明，很多人以為發燒、痠痛感覺像流感，家中有克流感就先吃較保險，但多數「類流感症狀」並不是真正的流感，克流感只對A、B型流感病毒有效，多篇研究指出，在未經醫師評估、未確診流感的情況下，「先備、先吃克流感」帶來的風險往往大於好處。

黃軒建議安全的「家庭備用藥」方式包括：只保留「醫師明確指示」的短期用藥、不囤抗生素、不留類固醇、不買克流感、所有藥品標註「用途、劑量、過期日」、定期清藥櫃(至少半年一次)、不共用、不轉送、不自行加量。

