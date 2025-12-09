保健品多吃反而有害健康？營養師教正確補充原則：多攝取天然食物

「全世界沒有健康食品！」前衛生署副署長李龍騰近日在電視節目中一席話，引發民眾對保健食品的熱議。台灣與日本同為保健食品消費大國，卻也名列全球洗腎盛行率前茅，這不禁讓人質疑：健康食品真的健康嗎？《優活健康網》特摘此篇由專家指出，與其依賴保健品，天然食物才是營養的最佳來源。







保健品全面提升健康？



李龍騰直言，許多人誤以為保健食品能全面提升健康，但實際上，過量攝取某些營養素，反而可能帶來副作用。癌症關懷基金會資深營養師黃書宜說，以維生素C為例，成人每日建議攝取量約100毫克，耐受上限為2000毫克。若長期透過高劑量保健品補充，可能引發噁心、腹瀉，甚至增加腎結石風險。

天然食物才是健康關鍵



反觀從天然水果如芭樂、奇異果或柑橘攝取，不僅能避免過量風險，還能額外獲得膳食纖維與植化素，這些成分以自然比例存在，彼此協同作用，對人體更為有益。

黃書宜強調，天然食物中含有許多尚未被科學完全解析的營養成分，這是商業保健品難以取代的。癌症關懷基金會也長期推廣「真食物、好食物、全食物」理念，主張回歸天然飲食，讓人體從均衡的食物中獲取所需營養，而非依賴人工提煉的保健品。





保健品應根據需求補充



保健品是否完全無用？黃書宜表示，保健品並非一無是處，但應「根據需求補充」，並在專業指導下使用。例如，感冒或手術後，身體對維生素C、鋅或蛋白質的需求可能增加，此時可適量補充。此外，特殊族群如孕婦、素食者或年長者，因飲食限制或吸收能力下降，可能需要額外補充鐵、維生素B12或鈣等營養素。

黃書宜建議，民眾應優先選擇新鮮、未加工的食材，並根據個人需求諮詢專業醫師或營養師，決定是否需要補充保健品。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：健康不靠保健品 天然食物更關鍵）

本文授權轉載自《優活健康網》