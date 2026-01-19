保健品非萬能 睡眠飲食防護 預防感冒關鍵

勤洗手是預防感冒與流感最基本也最有效的防護措施之一，可降低病毒經手部接觸感染的風險。（南市醫提供）

記者林怡孜∕台南報導

隨著季節交替、氣溫變化劇烈，感冒與流感進入高峰期。醫師提醒，近期流行性感冒明顯增加，重症與併發症風險不容忽視，除接種流感疫苗外，民眾更應從日常生活習慣著手，建立完整的防護觀念。

台南市立醫院家庭醫學科醫師吳坤陵指出，感冒多屬病毒感染，常見病原包括鼻病毒、腺病毒與腸病毒。坊間常流傳補充維生素C可預防感冒；但多項大型研究顯示，對一般族群的預防效果有限，頂多僅能稍微縮短病程。

近年常被討論的鋅離子與維生素D也需正確看待。鋅在感冒初期補充可能有助縮短病程，但並無明確預防效果；維生素D則主要對原本缺乏者有幫助，營養狀況正常者補充效果並不顯著。

吳坤陵強調，與其仰賴營養補充品，不如從天然飲食取得所需營養更為安全有效。包括深綠色蔬菜、胡蘿蔔、水果、蛋黃與魚類，能提供身體維持免疫力所需的多元營養。

在預防策略上，他提出「安內攘外」的概念。「攘外」是做好戴口罩、勤洗手、保持室內通風與適度日曬，降低病毒入侵機會；「安內」則透過充足睡眠、規律運動與均衡飲食，提升自身抵抗力。研究顯示，每晚睡眠少於5小時，罹患感冒的機率明顯高於睡眠充足者。此外，維持良好口腔衛生、規律刷牙，也有助減少病原經呼吸道感染的風險。

吳坤陵提醒，面對感冒與流感高峰期，建立良好生活作息與基本防護措施，遠比追逐各式保健品更實際，也更能真正守住健康防線。