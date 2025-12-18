保健品「1口吞＝浪費錢」 營養師曝最佳服用時段

保健品吃錯時機，不僅效果大打折扣，甚至等於白花錢，營養師高敏敏分享多款常見保健品的最佳服用時間，許多人日常會補充的綜合維他命適合在餐後1小時內服用，益生菌則建議空腹吃，而鈣片與鐵劑較適合在睡前補充，不過鈣與鐵不宜同時服用，建議分開、輪流吃。

營養師高敏敏近日在IG上分享，現代人壓力大，常買保健品來顧身體，有人會貪圖方便，一口氣將數種保健品同時吞下肚，這樣做可能會浪費錢，也無法發揮保健品的作用，因為每種保健營養品有其特性，建議服用的時間可能不一樣。

營養師高敏敏指出，膳食纖維、代餐飲品與益生菌等保健品，建議在空腹時食用，吸收效果較佳；而綜合維他命、B群、葉黃素及各類酵素則適合在餐後1小時內補充，至於睡前，則可選擇補充鈣、鐵以及維生素C。

高敏敏提醒，要特別注意的是，礦物質鈣和鐵不可以同時食用，因為兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收，如果想要補充鈣和鐵，建議每天輪流吃，或是早上空腹時吃鐵劑，晚上睡前吃鈣片。

貼文吸引網友留言討論，「太實用了，已經收藏」、「太實用了，想把表格印出來貼門上」、「直接轉貼給長輩，不要亂吃」。另有網友哀號說，以前不知道，都直接把所有保健品倒在手上一口吃掉，看來都白花錢了。

