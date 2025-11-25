保健大廠騰勢撬動「人+寵物」雙金礦 2026年上半年掛牌興櫃

保健大廠騰勢預計將在明年第一季前掛興櫃。（圖／騰勢提供）

後疫情時代，消費者健康意識全面提升，保健大廠騰勢不只在「人用保健品」市場打下穩固基礎，近年更同步跨入高速成長的寵物保健品市場，形成獨特的「雙箭齊發」成長模型，騰勢董事長張智翔表示，預計將在明年第一季前掛興櫃。

根據Precedence Research的研究數據，2025年全球保健食品市場規模約為2,034.2億美元，預計到2034年將增長至4,022億美元，期間年複合成長率（CAGR）達7.87％，顯示全球保健食品市場正持續快速擴張。又根據凱度消費者指數《保健品市場趨勢報告》指出，在台灣，平均每兩人就有一人在過去一年曾購買保健食品，反映出保健食品已深入日常生活，逐漸成為普羅大眾的日常健康選擇。

張智翔表示，面對高齡化、慢性病年輕化，及消費者對醫療需求轉向「預防性保健」的需求全面升級，真正能勝出市場的，是能同時整合醫療級研發、國際臨床驗證、通路策略、產品迭代速度，且能快速轉化成市場可銷售產品、快速帶動通路端的會員回購的「新型保健品公司」。騰勢正是這個產業拐點中脫穎而出的少數企業，能跨品類、跨通路快速複製成功模式，形成通路巨頭、科技公司等高度關注且成為股東的主要原因。

騰勢董事長張智翔表示，騰勢目前營收約有7成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」。（圖／騰勢提供）

騰勢2013年成立，最初以訂閱制電商品牌「果物配」起家，資本額為2.08億元，2019年進一步因應營養保健、寵物等快速消費品(FMCG)需求，以跨領域研發能量，打造包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，一舉獲得包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳及丁丁藥局、富邦金創投等大型通路、電商及企業青睞導入及入股。

騰勢多品牌策略穩健發展不同產品線，已成各大藥局、實體通路與電商平台的保健品熱銷排行榜中一環，2025年前10月的營收規模達到6.78億元。挾著這股士氣，騰勢除了衝刺營運規模持續放大，將全力推進明年上半年進入資本市場。

張智翔表示，公司目前營收約有7成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」，專為東方人設計的植萃保健食品，在電商端，「達摩本草」已連續數月登上保健品類銷售熱榜前五名，單月銷售額持續突破高標，展現出強勁回購動能與品牌忠誠度，成長的銷售數據曲線。此外，騰勢擁有 BmpP®專利山苦瓜胜肽相關專利產品，今年7月公司更是推出全台首款獲得衛福部核准“血糖調節”健字號之「穩安健」，帶動月均營收較上市前大幅成長43.6％。

展望未來，張智翔對於營運成長深具信心。他表示，受惠保健食品市場快速成長，騰勢將以醫療級科學研發與數據驅動的成長模式為核心，持續深化「保健品與寵物保健」雙箭策略，同時拓展線上、線下通路布局，運用數據化管理CRM會員分級、回購週期追蹤、AI產品推薦、跨品牌導流、O2O通路整合等，提升品牌滲透率與市場份額，力求成為亞太區多元化的快速消費品集團。

