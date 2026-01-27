保健變吞毒！中國「空膠囊」檢出致癌農藥 食藥署查攔168公斤 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

常用來裝填各種保健品的膠囊，竟變毒膠囊！食藥署今（27）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，一口氣發現有多達4批中國進口的「空膠囊」，檢出國內禁用的致癌農藥環氧乙烷，數量達168公斤，在邊境必須退運或銷毀；另外，國人常吃的日本零嘴「煙燻起司魷魚」也有一批檢出品質改良劑磷酸鹽超標。

食藥署上午公布有18項的邊境查驗不合格名單，包括馬來西亞的猴頭菇、西班牙的米、智利的油桃、印尼的蝦醬塊等，分別被檢出農藥、防腐劑、漂白劑等不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次有4批由輸入業者「翰斯福生技有限公司」報驗的中國空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷介於每公斤6.1至18.9毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這4批中國的空膠囊在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，空膠囊主要用途是用於各種膠囊食品，目前懷疑是當地業者使用環氧乙烷作為殺菌劑，殘留在膠囊裡面，但國內並不准許使用環氧乙烷。

劉芳銘指出，「翰斯福生技有限公司」在過去六個月內共進口6批中國空膠囊，迄今5批檢出不合格，因此，食藥署已針對「翰斯福生技有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

另外，由輸入業者「恩旺貿易有限公司」報驗的日本「煙燻起司魷魚」則檢出磷酸鹽9 g/kg，

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，磷酸鹽類用量以Phosphate計為3 g/kg以下，不合格產品製造廠為山栄食品工場株式会社函館工場，牌名為YAMAEI，共有80公斤，在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，磷酸鹽是品質改良劑，使用可令產品保水性好一點，這是「恩旺貿易有限公司」六個月內第1次檢出違規，食藥署將針對性調整為加強抽批（20%至50%）。至於同樣自日本進口的同產品，累計檢出違規為2批，維持一般抽批。

照片來源：食藥署提供

