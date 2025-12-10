保健食品新星向資本市場叩關 騰勢董座首揭股東黃金陣容與成長祕訣

騰勢董事長張智翔表示，公司計畫於明年第一季向興櫃市場叩關。(林哲良攝)

根據凱度消費者指數《保健品市場趨勢報告》指出，在台灣，平均每兩人就有一人在過去一年曾購買保健食品，反映出保健食品已深入日常生活，逐漸成為普羅大眾的日常健康選擇，而不再僅是特定族群的專屬商品。因為如此，台灣保健食品市場也逐年成長至約1500~1700億新台幣的規模，吸引藥廠與許多新創公司投入。

專家表示，台灣保健市場正邁入新一輪關鍵拐點。面對高齡化、慢性病年輕化、以及消費者對醫療需求轉向「預防性保健」的需求全面升級，真正能勝出的，已不再是單純會做產品品牌，而是能同時整合醫療級研發、國際臨床驗證、通路策略、產品迭代速度，且能快速轉化成市場可銷售產品、快速帶動通路端的會員回購的 「新型保健品公司」。

廣告 廣告

檯面上眾多「新型保健品公司」，近年成長快速德騰勢公司算是頗具指標性的廠商之一。騰勢從人體代謝、睡眠、生理節律到毛孩健康，以跨領域研發能量，打造包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等人用與寵物保健品品牌，形成獨特的「雙箭齊發」成長模型，一舉獲得包括大樹藥局、軒郁國際、台隆集團、佳世達集團、台數科集團、富邦金創投等知名企業入股，後續更將全力推進明年上半年進入資本市場。

騰勢董事長張智翔表示，騰勢目前資本額約2.08億元，公司透過多品牌風散營運風險，同時產品更能精準地打中目標族群，目前的營收約有七成是保健品類。在功能性保健市場高度競爭的時代，公司的策略就是積極開發能獲得衛福部健字號核准的產品，因為這不僅象徵安全與功效雙重認證，更意味著產品具備「醫療級規格」與「專業背書」，具有不可取代的市場先行者地位。

據了解，騰勢今年7月推出全台首款獲得衛福部核准健字號的苦瓜類的產品「穩安健」後，帶動苦瓜品類銷售月均營收較上市前大幅成長43.6％，顯示市場對於「醫療級保健品」需求正快速升溫。

展望未來，騰勢表示，公司對於營運成長深具信心。受惠於全球與台灣保健食品市場快速成長的背景下，騰勢將以醫療級科學研發與數據驅動的成長模式為核心，持續深化「保健品與寵物保健」雙箭策略，憑藉旗下包括達摩本草、毛孩時代、PowerHero、御熹堂等，打造多品牌矩陣，全面涵蓋成人保健、寵物營養與生活健康用品，同時拓展線上、線下通路布局，並運用數據化管理 CRM 會員分級、回購週期追蹤、AI 產品推薦、跨品牌導流、O2O 通路整合等，積極以「全通路×多品牌×數據驅動」的營運模式，提升品牌滲透率與市場份額，並進軍海外市場，力求成為亞太區多元化的快速消費品集團。

更多鏡週刊報導

台鋼集團當後盾50MW訂單在手 聯光通攜手長庚國際能源搶表後儲能商機

台日混血矽科宏晟年底轉上櫃 半導體化學系統尖兵隨晶圓廠擴大海外市場

公私協力寫下濕地永續新篇章 永豐餘打鐵趁熱讓舊鐵橋濕地成自然碳匯產地