保健》三叉神經痛像閃電 按穴位舒緩

三叉神經痛發作時，疼痛像閃電般突然出現，持續時間短則數秒，長則2分鐘，疼痛非常劇烈，像刀割、燒灼、電擊、針刺。圖為示意圖。（林周義攝）

45歲林先生過去曾得過帶狀皰疹，痊癒後開始感覺臉頰時不時刺痛，刷牙、漱口、咀嚼食物，喝液態食物，凡是觸碰到臉頰的動作，右耳延伸至下巴都會刺痛感，伴隨被電流電到的麻木感覺。中醫師表示，三叉神經痛像閃電一般突然出現，持續時間短則數秒，長則2分鐘，與風寒、肝火上炎、氣滯血瘀等有關，可按摩風池穴、下關穴、合谷穴舒緩。

頤鳴堂中醫診所中醫師林庭竹表示，三叉神經痛好發於40、50歲以後。發作時，疼痛像閃電般突然出現，非常劇烈，像刀割、燒灼、電擊、針刺的感覺。嚴重時，臉頰會抽搐，甚至出現流鼻涕、流眼淚，鼻黏膜、眼結膜充血等症狀。

三叉神經痛在古代被稱為面風、面痛，與風寒、肝火上炎、氣滯血瘀等因素有關，中醫師以疏風散寒、清熱瀉火、柔肝息風或活血化瘀等方藥治療。但由於三叉神經痛發作時疼痛劇烈，常在辨證用藥的基礎上加入一些止痛中藥，如川芎、白芷、細辛等。若一段時間未好轉，還可選用一些蟲類藥，如全蝎、蜈蚣、僵蠶、地龍等，因為這些蟲類藥可以入絡搜風，有較強的止痛效果。

林庭竹表示，三叉神經痛患者日常可以按摩風池穴、下關穴、合谷穴3個穴位，有助舒緩疼痛和幫助康復，按摩時用拇指按壓揉動，以感覺到痠痛為度。針灸治療旨在疏通經絡、活血化瘀、調和氣血，從而達到緩解疼痛的效果。

除了中醫治療外，日常生活中也應避免冷風直接吹面部，保證充足的睡眠，有助於身體的自我修復，也要保持心情愉快，減少心理壓力。另外，適當運動，進行面部肌肉的運動訓練，如微笑、皺眉等，有助於恢復面部肌肉功能。