保健》下肢無力 恐是胸椎腦膜瘤作祟

一名60多歲男性，原本生活自理、行動正常，近來逐漸出現走路雙腳痠痛、無力的情況，尤其右腳明顯使不上力。起初以為只是年紀漸長、腰椎退化所致，前往復健科診所接受治療，持續復健約1個月，症狀不僅未改善，行走反而愈來愈困難，右腳無力明顯惡化，狀況急轉直下。

緊急轉診至天主教耕莘醫院，神經外科主任曾邵勇發現，患者主訴腰痠、走不久，但神經學檢查顯示右下肢肌力明顯下降，並非單純腰椎退化導致，高度懷疑中樞神經問題，立刻安排核磁共振檢查。結果顯示，患者第6節胸椎處有腫瘤，為良性腦膜瘤，且位置關鍵，已明顯壓迫脊髓長達約2公分，正是導致雙腳無力、步態不穩的真正元兇。

曾邵勇說明，胸椎腦膜瘤生長緩慢，初期症狀常僅表現為走路疲累、下肢無力或步態改變，容易被誤認為腰椎退化、椎間盤突出或一般肌肉關節問題。若只針對腰椎或肌肉持續復健，未進一步檢查中樞神經，可能延誤診斷，導致脊椎長時間受壓，嚴重甚至可能「下肢癱瘓」。所幸患者及時發現、處理，避免不可逆的神經傷害。

曾邵勇提醒，民眾若出現走路愈來愈不穩、單側或雙側下肢無力、麻木感加重，或復健一段時間後症狀反而惡化，切勿僅當作退化問題處理，應盡早接受神經專科評估與影像檢查，才能把握治療黃金時機，守住行走能力與生活品質。