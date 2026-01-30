保健》中西醫整合 甲狀腺癌預後無憂

演員立威廉近期自曝罹患甲狀腺癌，引起外界高度關注。中醫師指出，只要及早發現、合併中西醫整合照護，大多能獲得良好治療成效。手術後黃金3個月，是恢復免疫、穩定內分泌的最佳時機，中醫介入能大幅減少術後不適並降低復發風險。

翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，甲狀腺癌多半發生在20至50歲之間的族群，女性約為男性的3倍。最麻煩的是，它大多沒有明顯疼痛，讓人容易忽略。常見警訊包括頸部出現不痛不癢的硬塊、聲音沙啞、喉嚨卡卡、吞嚥困難、呼吸不順、脖子悶脹。

周宗翰說，甲狀腺癌雖然不算少見，但只要及早發現、合併中西醫整合照護，大多能獲得良好治療成效。他特別提醒，手術後的黃金3個月，是恢復免疫、穩定內分泌的最佳時機，中醫介入能大幅減少術後不適並降低復發風險。

甲狀腺癌術後患者常出現聲音沙啞、疲倦、代謝下降、情緒波動等。周宗翰表示，這是因氣血受損、神經受刺激、內分泌變動所致。若透過中醫調理，可有效加速身體恢復，4大調理方向是：1.補氣養血，恢復代謝力。2.緩解聲音沙啞、保護喉部神經。3.穩定情緒與睡眠。4.調整免疫、降低復發風險。

針對術後的患者，周宗翰建議飲食避免刺激，可增加甘潤補氣食材。另要適度運動，以散步、瑜珈為主，平日也可按摩氣海、天突、太衝穴。中醫介入後，多數患者在2至4周內，可明顯改善疲倦與喉部不適症狀，立威廉的事件提醒大眾重視身體訊號，只要早期診斷、接受適當手術，再搭配中醫調理，患者大多能維持良好生活品質。