保健》互動關懷 陪失智者安心過年

春節假期為家人團聚帶來珍貴時光，但對失智症患者而言，可能因生活作息改變、親友往來頻繁、環境刺激增加，加上寒冷天氣與人潮移動，較容易感到混亂不安，甚至提高走失與意外風險。台灣失智症協會發布「春節安心指南」，提醒家屬事前規畫活動與照顧人力，並協助親友了解與失智者相處的方式。

台灣失智症協會指出，許多失智者平時規律參與社區活動，過年期間若突然中斷，容易感到焦慮或不安。建議家屬陪伴失智者進行簡單、具熟悉感的活動，如散步、打麻將、下棋、唱卡拉OK、寫春聯、包紅包、準備年菜或一起大掃除等。親友及兒孫輩也可協助引導互動，如請失智者指導做年糕、一起看節目或教學影片進行簡單運動，促進情感連結。

失智者看到熟悉親人可能感到開心，也可能一時認不出來。親友應主動自我介紹，避免以「猜猜我是誰」的方式測試記憶，減少其挫折與壓力。若失智者出現不安情緒，應降低人潮與環境刺激，安排安靜、熟悉的空間，由熟悉的照顧者陪伴安撫並轉移注意力，也建議錯開親友拜訪時間，避免過度疲累。

年節飲食豐盛，須留意進食份量與食物型態，避免嗆咳或噎到。建議以水果取代糖果、餅乾，避免年糕、果凍等高風險食物，也不宜在桌上放置過多零食，以免增加血糖負擔。居家裝飾宜簡化，避免易碎或體積小物品，維持動線清楚與環境安全。

年節是失智者走失的高峰期，寒冬走失風險更高。家屬應提醒失智者注意保暖，每日出門前拍下當日照片，並在衣物或背包放置聯絡資料。可善用緊急聯絡卡、愛心布標、愛的手鍊或定位設備，外出時建議2人以上陪同。若在公共場所需要協助，可主動向志工或工作人員說明情況。

另外，家屬可事先向較不熟悉失智狀況的親友說明家人的近況，降低相處時可能產生的誤解。外出時，若失智者無法完全配合相關規範，隨身攜帶證明文件，有助於獲得他人理解與協助。