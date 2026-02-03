保健》今迎立春 調養身體重返節律

立春表示萬物開始甦醒，冬日結束。（李念庭攝）

2月4日就是立春，是24節氣中的第1個節氣，表示萬物開始甦醒，冬日結束，春天到來，身體氣血及陽氣開始由內而外升發。專家指出，立春不是進補的季節，而是「讓身體重新對齊節律」的開始。立春養生時節若調養得宜，對免疫力、代謝功能、情緒穩定、全年體力都有深遠影響。

翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞表示，春屬木氣當令，對應臟腑為「肝」，常見立春季節轉換時肝氣升發不暢，導致肝氣鬱結，容易出現易怒、焦慮、春睏、疲倦、頭痛、肩頸僵硬、腸胃機能失調、睡眠變差等。從西醫角度討論，春季日照增加導致褪黑激素下降、血清素上升，若作息未同步調整得宜，則容易出現自律神經失衡、免疫力不佳、過敏、腸胃不適等症狀。

莊可鈞說，立春養生把握三大核心原則：養肝、疏通、慢慢來。此時的飲食重點為少酸多甘、清而不寒，建議食物包括綠色蔬菜如菠菜、花椰菜、地瓜葉等，優質蛋白質如豆腐、豆漿、雞肉、魚等，也推薦甘味食材如山藥、紅棗、南瓜等，並避免過酸食物、油炸、燒烤、酒精。

另外，莊可鈞也建議適度疏通氣血，避免肝氣鬱滯。簡單運動如快走、太極、八段錦、瑜伽伸展都是適合的運動，避免過度激烈運動，以免氣血消耗過度，導致神經亢奮性上升過大。

立春後若覺得昏昏欲睡、提不起精神，可能是「春睏」導致的結果。莊可鈞提醒，立春不是進補的季節，而是「讓身體重新對齊節律」的開始，可以試著觀察自己身體變化，若每年季節變化時期過敏反應及發炎反應頻繁出現，建議以1至2個季節做為中醫體質調養的時間。