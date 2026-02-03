保健》低溫強襲心血管 護心4招自保

國健署提醒，氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。（林周義攝）

近期氣溫明顯下降，日夜溫差持續擴大，心血管負擔也隨之增加。國健署提醒，氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風，三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤需提高保暖警覺，掌握正確做法才能降低低溫帶來的健康風險。

衛福部民國113年死因統計顯示，心臟疾病與腦血管疾病分居第2及第4位，一年奪走約3.6萬名國人生命。為降低心肌梗塞與中風風險，國健署提醒民眾留意「護心4招」。

第1，避開低溫時段外出。國健署指出，清晨及傍晚為氣溫最低時段，避免於低溫或溫差較大時外出，可與親友結伴同行相互照應。

第2，要穿對衣服，依溫度增減衣物，加強頭頸部及四肢末梢保暖，並維持衣著的活動靈活度。

第3，補充溫水不輕忽。國健署表示，天冷時仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。外出或運動時，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品。

最後，要留意心臟病或中風徵兆，一旦出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫，把握黃金治療期。