保健》健保擴大給付用藥 5000癌友受惠

衛福部健保署2月1日起，將擴大給付肺癌、大腸癌、頭頸癌、泌尿道上皮癌、脊髓炎等多項藥物。（李念庭攝）

衛福部健保署2月1日起，將擴大給付肺癌、大腸癌、頭頸癌、泌尿道上皮癌、脊髓炎等多項藥物，逾5000名病友受惠，一人每年最高可省下192萬元藥費。另也挹注4000萬元，推動「乳癌照護品質提升方案」，確保乳癌連續性照護、降低死亡率，今年1月起生效，預計整年收案2萬人。

健保署公布，2月起將擴大給付結腸直腸癌（大腸癌）、口咽喉癌、頭頸癌、非小細胞肺癌、食道鱗狀細胞癌、泌尿道上皮癌、脊髓病變引起逼尿肌過動症及尿失禁、費城染色體陽性之慢性骨髓性白血病成人、泛視神經脊髓炎等多項藥物。

廣告 廣告

健保署說明，含nivolumab成分藥品Opdivo Injection 10mg/mL及12mg/mL（保疾伏），臨床試驗顯示，對食道鱗狀細胞癌、泌尿道上皮癌合併化療優勢更為明顯，延長存活期及降低惡化風險。預估治療人數第1至5年約625至750人，藥費約6.65至8.01億元，人年藥費約192萬元。

針對特定條件非小細胞肺癌成人病人，健保署也公告暫予支付含repotrectinib成分藥品Augtyro capsules 40mg（歐格樂膠囊），以因應接續治療的臨床用藥需求。預估治療人數第1至5年約163至187人，藥費約1.8至2.07億元，人年藥費約147萬元。

健保署也擴增含cetuximab成分藥品Erbitux 5mg/ml Solution for infusion（爾必得舒注射液）給付，受益對象包括轉移性大腸癌、晚期口咽喉癌、復發或轉移性頭頸癌患者，預估治療人數第1至5年約2692至2903人，藥費新增1.63至1.94億元，人年藥費116萬元。

另外，「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」收案對象涵蓋所有「新診斷或首次復發乳癌」個案，將明訂品質監控指標，優先實施「新收個案整合照護」每例800至2000點、「追蹤照護」每年250點獎勵，再推動分級獎勵制度，鼓勵提升照護品質。