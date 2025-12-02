保健》傷口僅5公分 北榮心手術5天出院

開心手術不再讓人卻步！71歲呂女士因為活動喘就醫，檢查發現為重度二尖瓣膜狹窄，接受北榮率先發展的「內視鏡微創瓣膜手術」，術後在手術室內即拔除氣管內管脫離呼吸器，清醒後疼痛輕微，第4天即可出院。

北榮心臟血管外科醫師郭姿廷表示，許多人聽到心臟手術就相當害怕，拖延治療，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險，得不償失。

郭姿廷說明，內視鏡微創瓣膜手術傷口位於右側的肋間，不用破壞任何骨頭，且對組織的傷害少，將傳統動輒20公分的傷口，縮小至5公分以內。結合超音波導引周邊神經阻斷，最大化術後加速康復的效果，疼痛程度減輕而且時間縮短，病人術後活動限制少，也不用帶著大大的傷口引流瓶，術後隔日即可下床活動，平均5到7天出院。

北榮心胸麻醉科醫師張嫚芸指出，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，氣管內的呼吸管會暫時留置，送至加護病房甦醒後，會先透過呼吸管練習自主呼吸，確認生命徵象與抽血數據穩定才拔除氣管內管。這意味著在甦醒的那段時間，不僅要承受傷口疼痛，還需忍受喉嚨內留置呼吸管帶來的不適感。

隨著麻醉技術進步，透過精準的麻醉深度監控，結合傷口周圍的周邊神經阻斷，在患者甦醒時於手術室安全拔管，進入加護病房時已完全清醒，且因止痛效果持續，幾乎不會經歷劇烈疼痛與不適，大幅改善術後體驗。

內視鏡微創手術可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等病症，其中二尖瓣修補率高達9成以上。內視鏡微創瓣膜手術結合早期拔管，傷口小，能縮短病人復原時間、減少住院天數、降低醫療費用，開心手術不再令人畏懼。