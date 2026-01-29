保健》兒童急診 具體描述症狀助診療

家長常常難以判斷孩子病情的嚴重性，會陷入「要不要送急診」的兩難。（王家瑜攝）

當孩子因為突發疾病送到急診，家長總是感到焦急又煎熬。兒童病情變化快速、醫療人員分秒必爭，家長該如何和醫療人員有效溝通，為孩子把握最關鍵的診療時機？藥害救濟基金會和台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰提醒三大描述技巧。

吳昌騰說明，兒童急診與成人截然不同，醫師面對的是不會表達或無法清楚描述症狀的孩子，溝通挑戰相當大。通常會以症狀處理和等待檢查結果為優先，以決定下一步該怎麼做，這可能會在無意間導致家長感到被忽視或資訊不足。例如部分家長急著要求為小孩打點滴，但點滴只能補充體液，並不是治療手段，孩子若可以自行喝水反而更好。

吳昌騰提醒，家長提供愈正確的資訊，可以幫助醫療人員縮短「在迷霧中找路」的時間。建議家長透過三大描述技巧，將抽象的感受轉換成具體的描述，幫助醫師快速掌握病情。

第一，說出時間軸，例如「早上8點發燒，中午吃藥後雖然退燒，但活動力仍然很差」。第二，描述和平常不同的地方，尤其是具體行為或表現，例如「平常孩子會跑跳，但今天回家後就躺著，叫了4到5次才有反應」。第三，盡量量化細節，例如「今天只喝了200cc牛奶，尿布從早上到現在只換過2次」。

有時家長難以判斷孩子病情的嚴重性，會陷入「要不要送急診」的兩難。吳昌騰指出，不只看體溫，精神和呼吸狀況才是關鍵；若能玩能喝能尿、呼吸不費力，多半可先觀察。

但若出現嗜睡、叫不醒、抽搐，呼吸急促或胸口明顯起伏、嘴唇發紫，皮膚出現紫斑或點狀出血，皮疹按壓不會退色，6到8小時幾乎不尿、持續嘔吐無法喝水，反常安靜或持續尖銳哭聲（特別是嬰兒），或是3個月以下嬰兒發燒超過38°C，都需要立即送急診。