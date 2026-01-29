保健》冒險不是叛逆 安全探索最重要

美國傳奇攀岩家霍諾德日前創下徒手攀爬台北101的世界紀錄，這場極限挑戰不僅震撼全球，也在台灣社群掀起討論。（本報資料照片）

美國傳奇攀岩家霍諾德日前創下徒手攀爬台北101的世界紀錄，這場極限挑戰不僅震撼全球，也在台灣社群掀起討論，有人打趣說「如果是亞洲小孩，會被媽媽警告：數到三給我下來！」專家指出，在亞洲文化，冒險行為容易被視為不負責任、違反社會規範，甚至被貼上「自私、叛逆、病態」等標籤。與其把孩子的冒險精神當成問題，不如陪他們學會如何安全探索。

身心科醫師陳柏安說，冒險行為指個體在面臨風險和不確定性時，選擇從事高風險活動，儘管可能帶來身體、心理或社會上的負面後果，這種傾向又稱為「刺激尋求人格」。

廣告 廣告

在西方文化，極限運動、創業、冒險旅行等行為，往往受到社會讚揚，被認為是勇氣、創新與突破自我的表現。而亞洲文化強調集體主義、家庭責任與社會和諧。冒險行為容易被視為不負責任、違反社會規範，甚至被貼上「自私、叛逆、病態」等負面標籤。

「同樣的氣質，在不同文化裡，可能被稱讚，也可能被擔心。」陳柏安說，過去曾有研究觀察極限運動者在情緒刺激下的大腦反應，發現部分人面對恐懼畫面時，杏仁核活化程度較低。他解釋，這代表「情緒調節方式不同」，而非功能異常，更不會說是病態，每個人的神經反應本就存在自然差異，就像有人天生外向、有人內向一樣。

陳柏安表示，青少年期是自我認同建構的關鍵階段，常主動尋求自主空間，對家長或教師的過度介入容易產生抵觸。這種叛逆行為本質上是成長過程中的正常現象，有助於個性發展與創新能力的培養。

「與其把孩子的冒險精神當成問題，不如陪他們學會如何安全探索。」陳柏安建議，教育者及家長應認識冒險、叛逆行為的發展意義，以理解、支持、正向鼓勵取代責備與懲罰，避免將其簡化為病理現象。比較需要注意的是，若孩子同時出現「嚴重衝動控制困難、長期學習或人際功能受損、情緒失調或成癮行為」，則需要評估是否與ADHD或其他身心困擾有關，應尋求專業協助。