保健》冬天不看體質亂補 恐傷身

冬至將近，許多民眾會在這一天進補養生。35歲陳小姐近日突然臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎、口乾舌燥，經中醫師問診發現，她為了冬季進補，連日食用含麻油、薑母的補湯，但本身屬於「實熱體質」，進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。

「冬季進補並非愈補愈好，需依個人體質辨證施補」。台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱說明，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

實熱體質者通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

廖振凱強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。

若民眾因進補不當導致不適，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。如因燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，讓身體逐步回到平衡狀態。廖振凱呼籲民眾，不盲目跟隨習俗，而是根據體質適度補充，才可以達到養生的目的。

廖振凱也推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」食譜，此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗，鍋中加水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30到40分鐘，加入山藥與薑片續煮至食材變軟，以少許鹽調味即可食用。