保健》冬天手腳冰冷、易倦 5食材助改善

冬天一到，許多民眾手腳冰冷、疲倦無力更嚴重，甚至更容易感冒。中醫師指出，寒冷會侵擾體內陽氣，影響血液循環和氣血運行，透過茶飲與食材調理，如補充薑、蔥蒜、紅棗、桂圓、枸杞、豆類、肉品等禦寒食材，幫助身體禦寒、補氣血。

明悅中醫診所院長曾雴瑜說明，中醫講究「陰陽平衡」，當寒氣侵入人體，陽氣受阻、血液循環減慢，就容易出現手腳冰冷、四肢無力、面色蒼白等症狀。禦寒原則包括溫陽祛寒、健脾益氣、活血化寒，除了衣物保暖、適度運動、規律作息，食材調理也是重要方式。

曾雴瑜指出，常見禦寒食材包括「薑、蔥、蒜」，可溫陽散寒，適合炒菜或煮湯使用；「紅棗、桂圓、枸杞」補氣養血，適合泡茶或煮粥；「羊肉、牛肉、雞肉」溫補陽氣，可做燉湯或火鍋；「黑豆、紅豆、花生」健脾益氣，適合煮湯、燉煮；「山藥、南瓜、胡蘿蔔」性平偏溫，助消化、健脾養胃。

曾雴瑜提醒，寒性、陽虛體質需以溫補為主，但體質偏熱者應避免過多溫熱食材，禦寒同時也要保持營養均衡，搭配蔬菜、粗糧，避免冰淇淋、生菜沙拉等生冷的食物，燉、煮、焗比油炸、生吃更適合冬季。

另外，日常也可飲用薑棗茶、桂圓紅棗茶、肉桂生薑茶、黑豆枸杞茶等禦寒，利用具溫陽、活血、健脾的食材沖泡茶飲，可溫暖身體，促進消化和血液循環。不過體質偏熱或有發熱、口乾咽痛者，不宜過量飲用溫熱茶，以免加重內熱。