保健》冬季少日照 骨折機率飆高20％

骨質疏鬆症早期通常沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀改變，因此容易被忽略。（王家瑜攝）

據統計，台灣每年1到3月的髖部骨折發生率為全年最高，比夏季高出20％。醫師指出，維生素D是提升骨密度的關鍵，而人體維生素D的來源80％來自陽光，冬季氣候溼冷、日照時間較短，導致維生素D攝取不足，進而影響骨骼的健康，此時若發生跌倒，便容易引發骨折。尤其對骨質疏鬆症患者而言，一旦發生骨折，可能導致長期臥床，進而增加失能與併發症的風險。

根據國民健康署資料顯示，台灣65歲以上民眾每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比例高於男性，且隨年齡增長而增加。台灣已邁入超高齡社會，骨質疏鬆症的盛行率將漸增，已成為不容忽視的重大公共衛生議題。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，骨質疏鬆症在早期通常沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。骨折所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。

鐘子超指出，許多民眾為預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍嫌不足，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。特別是停經後女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或2年內身高縮短約2公分，就應提高警覺。

目前骨質疏鬆的藥物包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等。除了口服藥物，也有半年或一年一次的注射針劑可選擇，建議與專科醫師討論後，選擇最適合的治療方式，積極配合治療，才能及早控制病情，保有生活品質。