保健》冬季常客心房顫動 不適速就醫

冬季是心房顫動好發季節，許多人原本心跳規律，天氣轉冷後卻突然心悸、胸悶、心跳不規則或跳太快，甚至出現中風。（李念庭攝）

高小姐某天下班吃完晚餐，踏出餐廳吹到冷風，竟突然心跳加速伴隨頭暈噁心、跌坐在地，友人發現異狀立刻將她送醫，診斷為心房顫動且有短暫性中風情形。在心臟科建議下，她接受根治性治療的電燒手術，並選擇較低風險的脈衝場消融術，目前已順利出院。

國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，冬季是心房顫動好發季節，許多人原本心跳規律，天氣轉冷後卻突然心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦甚至中風等症狀。

黃奭毓說明，心房顫動是一種常見的心律不整，主要是心房內電流傳導混亂、快速且不規則，導致心臟收縮失去節奏。當血液無法有效輸出、滯留在心房內形成血栓，一旦血栓脫落進入腦部，就可能引發缺血性腦中風。

廣告 廣告

黃奭毓指出，冬季氣溫低，血管收縮、血壓升高、交感神經活性上升，都讓心臟負荷加重，呼吸道感染、感冒發燒、活動量減少、體重增加、血壓血糖控制差等，也都可能誘發心律不整，尤其高齡者、慢性病患者要特別注意。

心房顫動治療重點，包括藥物控制及心導管消融術進行根治性治療。近年興起的脈衝場消融術，利用超高電壓、極短脈衝的電場能量，選擇性破壞心肌細胞膜，不影響非心肌組織，安全性更高、手術時間短、成功率及預後更好。

黃奭毓提醒，平時應保持適度運動、避免過度勞累、減少過量咖啡因與酒精攝取，控制血壓、血糖與體重，並規律服藥追蹤。若出現相關不適症狀，應及早就醫進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。