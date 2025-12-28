保健》冬病冬治要快 把握明天前做三九貼

在中醫，一年有兩個調整體質、改善過敏與虛寒症狀的黃金時節，一是氣候最炎熱的三伏天，另一個就是最寒冷的三九天。（本報資料照）

中醫認為一年有2個調整體質、改善過敏與虛寒症狀的黃金時節，一是氣候最炎熱的「三伏天」，另一個就是最寒冷的「三九天」。專家指出，冬至後次日起算的第一個9天周期將在12月30日結束，把握三九天做穴位敷貼是改善免疫調節、強化陽氣的關鍵時機。

冬至過後，是中醫強調「冬病冬治」的重要時機。台中慈濟醫院中醫部醫師張敏筠指出，冬季的三九天尤其與呼吸道疾病、過敏性體質調理密切相關。「三九」是冬至次日起算，每9天為一個階段，分為一九、二九與三九，象徵冬季寒氣最盛、人體陽氣最弱的時段。

根據中醫「天人相應」觀點，三九天是自然界陰陽消長的轉折期，陰氣最盛、陽氣潛藏，人體較易受寒邪侵襲，引發過敏性鼻炎、氣喘、反覆感冒與手腳冰冷等症狀。因此，中醫建議採用「三九貼」療法，以辛溫散寒藥材敷貼特定穴位，藉中藥與穴位刺激幫助調節免疫系統，運用自然節氣及人體規律改善體質。

張敏筠說，三九貼根據陰陽五行理論，透過溫熱性藥材敷貼特定穴位經皮膚吸收，促進陽氣升發並補強身體防禦力，適合反覆呼吸道感染、慢性過敏性鼻炎、氣喘、小兒體質虛弱，以及容易怕冷、四肢冰冷、腹瀉或經痛的人來敷貼。

30多歲的曾先生冬天起床時常會接連打噴嚏、流鼻水，影響生活與工作。接受三九貼治療後，症狀大幅改善，每年固定回門診敷貼。他說，過去對中醫敷貼療法並不了解，現在已親身感受季節與身體調理間的關聯。

張敏筠指出，現代人常處冷氣環境，體質偏寒的人很多，三九貼配合充足睡眠、保暖與均衡飲食，能更好扶助陽氣。然而，急性發炎、發燒、皮膚傷口、孕婦及2歲以下幼兒不適合敷貼，皮膚敏感或具特殊過敏史的人應先由中醫師評估。