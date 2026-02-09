保健》劇烈背痛 因是嚴重胃潰瘍所致

一名50多歲男子曾發生急性心肌梗塞，接受心導管手術並裝置心臟支架，定期回診追蹤，數月前突然出現持續性背痛，疼痛位置接近左肩胛骨，夜間與休息時特別明顯，讓他擔心是再度發作。檢查竟發現罹患嚴重胃潰瘍。

男子因為背痛先接受心臟科評估並未顯示異常，陸續轉至骨科、胸腔科，評估是否為脊椎退化、肌肉拉傷或肺部病灶，甚至接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查肺部，但都無異狀，疼痛原因始終成謎。

直到肝膽腸胃科診治，醫師注意到患者雖以背痛為主要症狀，但偶爾有食慾下降、飯後不適與夜間疼痛的情形，透過胃鏡檢查，結果證實罹患嚴重胃潰瘍。

廣告 廣告

員榮醫療體系員生院區院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲指出，一般民眾對胃潰瘍的印象，多停留在上腹痛、胃痛或火燒心，實際上，當潰瘍病灶較深、發炎範圍擴大，疼痛刺激可能透過內臟神經傳導至脊椎胸段神經節，產生「轉移痛」，使患者感覺疼痛位置出現在背部或肩胛間，不是常見的腹部疼痛，增加診斷難度。

此外，胃部後方緊鄰胰臟、橫結腸及腹膜後組織，當胃後壁潰瘍發炎嚴重時，可能刺激周邊神經結構，部分患者甚至出現背痛、胸悶或類似心絞痛的不適感。有心肌梗塞或心血管疾病病史的患者，對胸背疼痛格外敏感，往往第一時間聯想到心臟問題，反而延後消化道疾病的檢查時機。

郭武憲提醒，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，即是高風險族群，若出現不明原因的背痛、胸悶，合併食慾不振、噁心、飯後不適、夜間疼痛，或症狀反覆卻找不到原因，應及早至肝膽腸胃科評估。