保健》勃起功能障礙 男性跨年齡困擾

顧家醫療統計近兩年逾10萬人次泌尿科門診資料，男性有五大問題最常見。（王家瑜攝）

生活節奏加快，加上長期壓力與作息失衡，性功能與排尿障礙成為越來越多現代男性的健康困擾。顧家醫療統計近兩年逾10萬人次泌尿科門診資料，男性最常見的五大問題依序為勃起功能障礙、包皮龜頭發炎、菜花與其他性病相關尿道發炎、攝護腺肥大與包莖。其中勃起功能障礙人次最多，占1.7萬人次，其中95％患者年齡介於22至66歲。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜指出，過去常認為年輕人性生活比較豐富，性需求可能比較高，但其實門診常觀察到，勃起功能障礙不只是年輕人的專利。

臨床上觀察到，勃起功能障礙的成因會隨年齡呈現不同樣貌。顧芳瑜分析，35歲以下患者多與心理壓力、作息混亂、伴侶關係等因素有關，例如很多工程師常熬夜加班，或是主管階級需要喝酒應酬，長期下來對身體狀況有很大的影響，而第一個會被發現的警訊通常就是「勃起功能」。

至於年齡較長者，常見因血管彈性下降、代謝異常等生理變化造成勃起功能障礙。顧芳瑜分享，一位年逾80歲男性身體保養得宜，過去性功能都很正常，但幾個月前開始慢慢不行了，因此前來就診。這顯示性方面的需求不只年輕人才有，中年甚至高齡男性的生活品質也是重要的，這是一個跨越年齡層的健康議題。

中山顧家泌尿科診所院長施冠偉說，很多男性沒有健康檢查習慣，曾有年約45歲病人勃起功能障礙已經2年了，因為想要生育而就診，一抽血檢查發現血糖爆高，糖化血色素逼近10，已罹患糖尿病，因而影響血管健康，建議他透過減重和控制血糖來改善。