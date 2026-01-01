保健》北捷事件亂心神 顧肝腎穩情緒

北捷日前發生隨機攻擊事件，讓許多人心中留下驚嚇與不安。（本報資料照片）

北捷日前發生隨機攻擊事件，讓許多人心中留下驚嚇與不安。中醫師指出，從中醫視角來看，突發驚恐最易擾亂「心神」，導致情緒失衡，可從肝腎入手，讓心神安寧、情緒平穩。適度運動，如散步、太極拳或瑜伽，都能幫助肝氣疏泄，而睡前泡腳則可通暢腎經。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇指出，社會事件容易放大集體焦慮，心神不寧往往與「肝腎」失調有關。肝主疏泄，氣鬱則生煩躁；腎主恐懼，腎虛則恐慌加劇。

劉宗昇表示，針對北捷事件引發的急性恐慌與後續壓力，可從肝腎入手，讓心神安寧、情緒平穩。由於肝氣鬱結易生焦慮，事件突發常讓人胸悶易怒，中醫以「疏肝理氣」為主，促進氣血流通，讓心神暢達。

民眾日常可進行適度運動，如散步、太極拳或瑜伽，幫助肝氣疏泄。另外，也可練習深呼吸或冥想，將恐慌情緒想像成「呼出去的氣」，慢慢釋放。《黃帝內經》云「怒傷肝」，避免過度壓抑最重要。

另外，腎虛易生恐懼，事件中的煙霧與刀傷混亂，最易觸發腎氣不固。中醫以「補腎益精」鞏固根基，讓心神有所依託。劉宗昇建議民眾多吃黑豆、黑芝麻、核桃等黑色食物補腎，也要早睡早起，把握晚上11點前入睡，避免過勞。睡前泡腳（可加鹽或艾葉），則有助於通暢腎經。適度提高危機意識，也能增強自我保護感，減少無謂恐懼。

劉宗昇推薦一款養生茶飲，協助疏肝補腎、寧心安神。準備玫瑰花5g、菊花5g、枸杞子5g、酸棗仁3g、甘草2g，將材料放入杯中，沸水沖泡悶5至10分鐘，可加少許蜂蜜調味。每日飲用1至2次，可連續喝1周，熱飲為佳，孕婦、兒童或慢性病患者請先諮詢中醫師。