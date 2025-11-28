保健》吞藥不完全 當心食道潰瘍

專家提醒民眾，若是在睡前服用藥品或保健食品，記得喝足夠的水，至少200cc，感覺完全吞下才行，不要一吃完馬上躺下。（林周義攝）

吃完藥、保健品就馬上入睡的人要小心了！國內一名68歲女性，感覺胸悶而就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍。專家指出，這類患者因藥物、保健品留在食道溶解，引起潰瘍、糜爛，常見食道被「蓋印章」，有一顆藥丸的形狀。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢說，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。另外還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

邱展賢說，食道受損時，一開始會感覺身體有火氣，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。若是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時要注意幾點。邱展賢提醒，應遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或吃保健食品。若是在睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全吞下才行，不要一吃完馬上躺下。

另外，邱展賢說，民眾應避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續。若有不舒服，就先停止服用，盡快就醫，搭配藥物使用，會好得快一點。

邱展賢建議，食道潰瘍者，在治療期間，盡量選擇質地偏軟、易消化的食物，像是蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食方式要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。