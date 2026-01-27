保健》咖啡醉非中毒 空腹、太晚勿飲用

「咖啡醉」並非真正的中毒反應，而是身體對咖啡因高度敏感所引發的一連串生理反應。（王家瑜攝）

咖啡已成現代人生活中不可或缺的提神飲品，然而，不乏民眾反映，喝完咖啡後不僅沒精神，而且出現心悸、頭暈、手抖、胃部不適，甚至噁心想吐、暈眩感加重等，近年被形容為「咖啡醉」。

翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，「咖啡醉」並非真正的中毒反應，而是身體對咖啡因高度敏感所引發的生理反應。咖啡因屬於中樞神經刺激物，可促進腎上腺素分泌，使心跳加快、血壓上升，並刺激交感神經活化。對於咖啡因代謝速度較慢、空腹飲用，或本身自律神經功能較不穩定的人而言，這些刺激效應容易被放大，進而引發不適。

從中醫體質角度分析，咖啡性味偏苦、溫燥，具提神醒腦、行氣活血，適量飲用對氣滯、痰濕體質者或短暫疲勞確實有幫助。然而，「苦燥之品，易傷陰耗氣」，對於體質偏虛、氣血不足、陰虛火旺，或長期熬夜、精神壓力過大的人而言，咖啡反而容易擾動心神，造成心悸、煩躁、失眠、腸胃不適。

周宗翰觀察，女性族群對咖啡因的敏感度普遍較高，尤其經前期、孕期與產後階段，荷爾蒙波動本就會影響自律神經與情緒穩定度，此時若再攝取咖啡因，較容易誘發心悸、焦慮與睡眠品質下降。本身有焦慮症狀、甲狀腺功能亢進、自律神經失調或腸胃功能敏感者，也屬於高風險族群。

減少咖啡醉，周宗翰建議，避免空腹飲用，可於餐後或搭配食物降低刺激；減少下午以後攝取咖啡因，以免影響夜間睡眠與自律神經修復。中醫調理上，重養心安神、調整氣血與穩定自律神經功能，透過改善作息、減少熬夜、搭配適合的茶飲，讓精神狀態自然恢復平衡。